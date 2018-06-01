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Голливудские детки, которые позорят родителей
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Голливудские детки, которые позорят родителей 

Рамблер 6 часов назад
Дети голливудских знаменитостей растут в богатстве и вседозволенности. Очень часто звёздные отпрыски уже в подростковом возрасте начинают портить кровь родителям. Алкоголь и наркотики, хулиганство и дебоши, аресты и даже тюремное заключение — вот с чем приходится сталкиваться звёздным папам и мамам.
1. Таллула Уиллис, младшая дочь Деми мур и Брюса Уиллиса. Все три дочери пары постоянно находились в поле зрения папарации, но больше других отличилась Талулла. Её неоднократно заставали за рулём в нетрезвом виде, а в 18 лет девушка оказалась в клинике, где её лечили от наркотической зависимости. К счастью, Талулла вовремя опомнилась и сейчас 24-летняя девушка занимается творчеством
2. Бобби Кристина Браун, дочь Уитни Хьюстон и Бобби Брауна. Девушка принимала наркотики и становилась героиней сексуальных скандалов. Увы, она не смогла остановиться: в 22 года девушка умерла от передозировки.
3. Индио Фалконер Дауни, старший сын Роберта Дауни-младшего. Парень злоупотреблял обезболивающими, пристрастился к наркотикам и в итоге оказался в клинике. После окончания лечения он решил посвятить себя актёрству.
4. Кэмерон Дуглас, старший сын Майкла Дугласа. К 20 годам Кэмерон перепробовал все тяжёлые наркотики. В 28 лет Кэмерона арестовали за хранение наркотиков. После выхода из тюрьмы отпрыск Майкла Дугласа взялся за ум.
5. Честити Боно, дочь Шер. В 18 лет девушка решила сменить пол и превратилась в мужчину по имени Чез. Шер долго не смола смириться с тем, что теперь у неё не дочь, а сын, но в итоге приняла трансформацию чада
Женский форум
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