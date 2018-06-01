Голливудские детки, которые позорят родителей

Дети голливудских знаменитостей растут в богатстве и вседозволенности. Очень часто звёздные отпрыски уже в подростковом возрасте начинают портить кровь родителям. Алкоголь и наркотики, хулиганство и дебоши, аресты и даже тюремное заключение — вот с чем приходится сталкиваться звёздным папам и мамам.

1. Таллула Уиллис, младшая дочь Деми мур и Брюса Уиллиса . Все три дочери пары постоянно находились в поле зрения папарации, но больше других отличилась Талулла. Её неоднократно заставали за рулём в нетрезвом виде, а в 18 лет девушка оказалась в клинике, где её лечили от наркотической зависимости. К счастью, Талулла вовремя опомнилась и сейчас 24-летняя девушка занимается творчеством

3. Индио Фалконер Дауни, старший сын Роберта Дауни-младшего. Парень злоупотреблял обезболивающими, пристрастился к наркотикам и в итоге оказался в клинике. После окончания лечения он решил посвятить себя актёрству.

4. Кэмерон Дуглас , старший сын Майкла Дугласа . К 20 годам Кэмерон перепробовал все тяжёлые наркотики. В 28 лет Кэмерона арестовали за хранение наркотиков. После выхода из тюрьмы отпрыск Майкла Дугласа взялся за ум.

5. Честити Боно, дочь Шер. В 18 лет девушка решила сменить пол и превратилась в мужчину по имени Чез. Шер долго не смола смириться с тем, что теперь у неё не дочь, а сын, но в итоге приняла трансформацию чада