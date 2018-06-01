Невероятно стройная и молодая Инна Михайлова привлекла к себе все внимание на детском модном показе

Недавно жене певца Стаса Михайлова Инне исполнилось 45 лет, но время будто не властно над красавицей-блондинкой. Многодетная мама доказала это на недавнем детском показе мод «Бал принцесс».

Инна выбрала наряд в стиле casual, однако все равно затмила многих других звездных гостей мероприятия. Она выглядит потрясающе стройной!

Напомним, Инна и Стас Михайловы вместе уже 12 лет, 6 из которых — в браке. Вместе супруги воспитывают шестерых детей: сына и дочь певца от предыдущих отношений, старших сына и дочь Инны, а также общих маленьких дочек Иванну и Марию. Кстати, девочки вышли на подиум во время показа дебютной коллекции своей подружки Саши Ким и выглядели просто очаровательно.

Фото: пресс-служба, Instagram