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Невероятно стройная и молодая Инна Михайлова привлекла к себе все внимание на детском модном показе
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Невероятно стройная и молодая Инна Михайлова привлекла к себе все внимание на детском модном показе 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
45-летняя супруга Стаса Михайлова Инна блеснула на светском мероприятии.
Недавно жене певца Стаса Михайлова Инне исполнилось 45 лет, но время будто не властно над красавицей-блондинкой. Многодетная мама доказала это на недавнем детском показе мод «Бал принцесс».
Инна выбрала наряд в стиле casual, однако все равно затмила многих других звездных гостей мероприятия. Она выглядит потрясающе стройной!
Напомним, Инна и Стас Михайловы вместе уже 12 лет, 6 из которых — в браке. Вместе супруги воспитывают шестерых детей: сына и дочь певца от предыдущих отношений, старших сына и дочь Инны, а также общих маленьких дочек Иванну и Марию. Кстати, девочки вышли на подиум во время показа дебютной коллекции своей подружки Саши Ким и выглядели просто очаровательно.
Фото: пресс-служба, Instagram
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