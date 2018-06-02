Кристина Асмус перестала скрывать лицо 4-летней дочери

Кристина Асмус поделилась с поклонниками фотографией с дочкой Настей.

Кристина Асмус и Гарик Харламов относятся к тем парам, которые стараются оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. У супругов подрастает 4-летняя дочь Настя. За все эти годы звездная пара публиковала фотографии дочки лишь со спины, в очках или же с таких ракурсов, чтобы фолловеры не смогли рассмотреть лицо девочки. Но несколько часов назад Кристина в своем Instagram разместила кадр, на котором можно увидеть личико Насти.

«Ой какая девочка у вас! Прелесть, я долго ждала поглядеть на нее»; «Такая миленькая. Как две капли воды похожа на Гарика!»; «Какая милашка — на маму похожа», — пишут фолловеры. А как тебе кажется, на кого похожа девочка?

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Фото:Instagram