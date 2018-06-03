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«Я очень много сплю, и мне тяжело дышать»: Ева Лонгория рассказала о трудностях во время беременности
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«Я очень много сплю, и мне тяжело дышать»: Ева Лонгория рассказала о трудностях во время беременности 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
43-летняя актриса, которая скоро впервые станет мамой, призналась, что на последних месяцах беременности чувствует себя очень некомфортно.
Ева Лонгория сейчас ждет первенца от супруга, бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Актриса призналась, что чем ближе роды, тем тяжелее ей переносить свое интересное положение.
— рассказала Ева в интервью Hola!.
Также Ева Лонгория отметила, что ей уже не терпится встретиться со своим первенцем: «Прогресса нет — он не спешит появляться на свет. Ему нравится в моем животе. И он не собирается его покидать. Так что я просто продолжаю его ждать. Он растет и становится больше, а значит и я становлюсь все больше и больше!. Я продолжаю говорить ему, что мы его с нетерпением ждем. Я очень хочу с ним встретиться!».
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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