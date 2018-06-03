Сара Мишель Геллар показала ужасные ожоги

Актриса разместила в своем блоге селфи в черной кружевной сорочке вовсе не для того, чтобы порадовать подписчиков мужского пола. Вероятно, Сара просто не может надеть другие вещи.

Женщина показала, как сильно обгорели на солнце ее руки и зона декольте в результате собственной ошибки. Геллар обратилась ко всем родителям с предупреждением: нанося детям солнцезащитные лосьоны, нельзя забывать и про себя.

Поклонники с такой же чувствительной кожей позавидовали Саре и заметили, что у звезд и обычных людей проблемы одинаковые: в первую очередь забота о детях, а не о самих себе. Некоторые читатели блога предложили актрисе помощь, выразив готовность по первой просьбе прислать розовую воду, снимающую раздражение в случае таких ожогов