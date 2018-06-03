Анна Седокова эмоционально описала переживания от разлуки с дочерью

У каждого в жизни свои приоритеты. Кто-то отдает себя без остатка работе, кто-то ограничивается ведением домашнего хозяйства и воспитанием потомства. А есть женщины, которые успешно совмещают карьеру и материнство, к ним относится и певица Анна Седокова , мать троих детей, которая сейчас борется за право опеки над своей младшей дочкой.

У бывшей солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой за плечами два неудачных брака и череда бурных романов. У нее трое детей — дочки Алина и Моника и сын Гектор. Артистку многие упрекают в том, что все ее наследники — от разных мужчин. Как правило, она предпочитает не реагировать на выпады нетактичных людей, но ситуация с младшей дочкой изрядно попортила ей нервы. Красавица больше не хочет молчать о своем отношении к критиканам: «Когда я родила первую малышку, мне было 21. У ребенка появился ребенок и она изменила мою жизнь навсегда. Иногда я читаю комментарии, о том, что я умею только рожать. Вот она опять родила. Я читаю и думаю, что те, кто пишут так, ничего не знают о счастье».

Напомним, бывший муж певицы Максим Чернявский отобрал у нее их общую дочку Монику и настаивает на единоличной опеке над девочкой, которая вместе с ним живет в США. Анна Седокова страдает от разлуки с любимым ребенком, которого вынуждена видеть по предварительному соглашению с экс-супругом и под наблюдением надзирателя: «Вот представьте: вы девять месяцев носите в себе маленького человека, потом вы учите его есть, ходить, любить, не обижать других. Вы спите, обнимаясь ночью, и человечек не засыпает, пока маленькую пяточку не окутает мамина рука. Рядом сестренка, братик. Эта пяточка всю ночь у тебя в боку, но ты не дышишь, чтобы не разбудить маленькое чудо, а потом человечка забирают. Увозят, уводят, вырывают из твоей жизни, потому что у тебя и так много детей или ты ходишь на работу, или потому, что так хочется. Ты не понимаешь, зачем, но вдруг, на тебя подают в суд. Ты не можешь дозвониться, дописаться, все вокруг вдруг смотрят на тебя, как на преступницу».

Знаменитость не скрывает, что у нее беда, но она чувствует поддержку со стороны женщин, которые также остались без своих детей. Она отмечает, что споры за них часто выигрывают те, у кого больше денег и лучше адвокаты. Седокова указала, что хочет помочь родителям, которые оказались в подобных ситуациях: