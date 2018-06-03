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Ксения Лаврова-Глинка хочет родить четвертого ребенка
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Ксения Лаврова-Глинка хочет родить четвертого ребенка 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса и ее муж актер Дмитрий Готсдинер в этом году празднуют 10-летие совместной жизни, а семь месяцев назад Ксения в 40 лет стала мамой в третий раз. Николаша — первый общий малыш ее и мужа, и на этом они не собираются останавливаться.
«Мы очень хотели этого ребенка, и, если мне позволит здоровье, я с удовольствием рожу еще, — призналась актриса. — Появление нового человека — самое главное в жизни. Конечно, сейчас безумно сложный период, у Николаши зубы лезут. Но заботы доставляют и невероятную радость. Когда рожаешь в 40 лет, то относишься к малышу по-другому, более осознанно, взросло. Мы пока даже не взяли няню. Очень устаем, но держимся». О своей беременности актриса узнала, когда снималась во второй части сериала «Практика».
Ксения и Дмитрий познакомились на съемках 117-серийного сериала «Монтекристо» и влюбились друг в друга. У Ксении уже было двое детей от первого мужа — бизнесмена Сергея Глинки. 18-летний сын Даниил и 12-летняя Аглая любят всех своих братьев и сестер от других браков своих родителей.
В семье актеров царит патриархат. Хотя они обсуждают все решения вместе, Ксения считает, последнее слово должно быть за мужчиной. «Если вдруг я в чем-то буду не согласна с мужем, то приму его решение, — поделилась актриса, — в этом и женская мудрость, и залог крепкой семейной жизни. У нас православная семья, и слово мужа — закон. Поэтому и ссор нет».
Трудно себе представить, но актеры очень любят заниматься садом и огородом. Ксения рассказала, что недавно они открыли парник, где собираются сажать овощи и зелень. Летом они планируют поехать отдыхать в свой дом на Лазурном Берегу Франции
Читайте о семейной жизни и увлечениях Ксении Глинки и смотрите больше фото здесь.
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