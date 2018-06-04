«Очень индивидуальное лицо»: Алла-Виктория Киркорова открыла модный показ

В сказочных декорациях из любимых детских мультфильмов в Lott Hottl Moscow состоялся дебютный показ детских платьев SASHA KIM, приуроченный к 5-летию юного дизайнера бренда Саши Ким. Открыла показ Алла-Виктория Киркорова, которую пришли поддержать «король эстрады» Филипп и брат Мартин-Кристин.

На подиуме была представлена новая летняя коллекция; легкие, воздушные платья, создавая которые дизайнер вдохновлялся юными нежными красавицами-принцессами, достойными самых лучших нарядов. В них можно быть королевой бала и звездой подиума. Звездные гости были в восторге и от увиденного на подиуме и от атмосферы, которая сопровождала показ. Почти все они говорили, о том, что попали в сказку и получили массу приятных впечатлений. А пользователи сети в очередной раз имели возможность восхититься юной наследницей Филиппа Киркорова.

Алла-Виктория открыла модный показ в ярком розово-зеленом воздушном платье. У малышки есть собственная страница в сети и множество поклонников, которые не устают восхищаться юной наследницей фамилии Киркорова. Девочка неизменно покоряет их сердца. «Очень чистый, откровенный взгляд, как у Вас Филипп, мне кажется и такой же детский» «Очаровательная девочка!» «Очень на бабушку похожа даже больше чем на папу.» «Очень красивая и талантливая девочка, я не могу налюбоваться» «Очень умная и по взгляду и по выражению лица. Счастья и здоровья» «Очень индивидуальное лицо. Нет, не аристократичная. Действительно, красивая. Надеюсь не испортится»

Тем не менее в сети не обошлось и без очередного негатива. Некоторые посчитали, что такому маленькому ребенку вовсе не обязательно было использовать косметику, даже для подиума. А другие в очередной раз посетовали, что дети Киркорова растут, не зная, кто их мама, а кто-то даже попытался найти в девочке сходство с Аллой Пугачевой . «Красивая, умная, но вот жалко что мамы нет, это ни с чем не сравнить, повзрослеет поймет, что много потерянно благодаря папаше» «Зачем ребенку макияж? Аллу-Викторию на продажу выставили?» «Пожалуйста! не надо ребенка красить!» «Зря накрасили, сделали обычной, а так она индивидуальная»

Сам же Филипп Киркоров, кстати, считает, что дети — это самое большое счастье в его жизни, и он не представляет, как бы без них сложилась его судьба. Пока Филипп Киркоров держит в тайне имена суррогатных матерей, но обещает рассказать детям всю правду об их рождении, когда они подрастут.