Почему эти игрушки называют опасными

Малыши с первых дней жизни знакомятся с игрушками. Первые яркие и громкие погремушки сменяются кубиками, куклами и машинками. Игрушки покупают детям по случаю праздника или просто в качестве развлечения. Но выбирая сюрприз для ребёнка, не лишним будет вспомнить, что не все игрушки безопасны. Некоторые травмируют детей физически, а другие — психологически.

1. Неокуб, состоящий из маленьких магнитных шариков, был создан для развития мелкой моторики и пространственного мышления. Но дети нередко проглатывали шарики, что приводило к травмам ЖКТ.

2. Дартс, пистолеты с пульками, луки со стрелами очень опасны. Малыш может выстрелить в себя или в товарища, при этом травмировав глаза или уши.

3. Игрушки с мелкими деталями тоже угрожают детям. Крошечные детальки конструкторов, непрочно приклеенные части мягких игрушек, подушки с сыпучими наполнителями несмышлёныш может проглотить, засунуть в ухо или нос.

4. Куклу Барби давно уже обвиняют в том, что она способствует формированию у девочек недовольства собственной внешностью, заставляет их задумываться о взрослом образе жизни, провоцирует интерес к яркому макияжу и вызывающим нарядам.