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Почему эти игрушки называют опасными
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Почему эти игрушки называют опасными 

Рамблер 10 часов назад
Малыши с первых дней жизни знакомятся с игрушками. Первые яркие и громкие погремушки сменяются кубиками, куклами и машинками. Игрушки покупают детям по случаю праздника или просто в качестве развлечения. Но выбирая сюрприз для ребёнка, не лишним будет вспомнить, что не все игрушки безопасны. Некоторые травмируют детей физически, а другие — психологически.
1. Неокуб, состоящий из маленьких магнитных шариков, был создан для развития мелкой моторики и пространственного мышления. Но дети нередко проглатывали шарики, что приводило к травмам ЖКТ.
2. Дартс, пистолеты с пульками, луки со стрелами очень опасны. Малыш может выстрелить в себя или в товарища, при этом травмировав глаза или уши.
3. Игрушки с мелкими деталями тоже угрожают детям. Крошечные детальки конструкторов, непрочно приклеенные части мягких игрушек, подушки с сыпучими наполнителями несмышлёныш может проглотить, засунуть в ухо или нос.
4. Куклу Барби давно уже обвиняют в том, что она способствует формированию у девочек недовольства собственной внешностью, заставляет их задумываться о взрослом образе жизни, провоцирует интерес к яркому макияжу и вызывающим нарядам.
Женский форум
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