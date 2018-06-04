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Актриса Марина Александрова показала редкий снимок с дочерью
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Актриса Марина Александрова показала редкий снимок с дочерью 

Letidor.ru 31 минуту назад
Фото: Letidor.ru
В кадре можно разглядеть лицо ребенка.
Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Виола Тараканова» Марина Александрова внезапно для поклонников решила поделиться нежным снимком с подросшей дочерью Катей. Девочке в сентябре исполнится 3 года, но ее знаменитая мама предпочитает не демонстрировать ее взросление в интернете. Обычно актриса не показывает детей в соцсетях, а если это и случается, то очень редко. Не удивительно, что снимок тут же вызвал интерес подписчиков, которые не смогли не восхититься его красотой.
Когда утро начинается с поцелуя, день обещает быть прекрасным… А каким для вас является идеальное утро?💋🥂💐🥐☕️🎼🏝💃🏃‍♂️💑 P. S. Мы, глазами любимого,
— подписала снимок Марина Александрова.
Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)
3 Июн 2018 в 11:04 PDT  «Какие чудесные♥», «Красавица мама и доченька!», «Какая классная фотка😍❤️😘», «Это лучшее утро!», — пишут пользователи в комментариях. Многие также поделились, как обычно начинается их идеальное утро. И, оказалось, что большинство подписчиков согласны с актрисой.
Напомним, с 2011 года актриса Марина Александрова живет в фактическом браке с режиссером «Первого канала» Андреем Болтенко. В 2012 году у пары родился сын Андрей, в 2015-м на свет появилась дочь Екатерина.
Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)
18 Окт 2017 в 12:21 PDT  Обычно детей актрисы можно увидеть лишь на не очень четких фотографиях или в ракурсах, не позволяющих разглядеть их лицо. Поэтому, новый снимок дочери поклонники могут считать уникальным.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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