Актриса Марина Александрова показала редкий снимок с дочерью

В кадре можно разглядеть лицо ребенка.

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Виола Тараканова» Марина Александрова внезапно для поклонников решила поделиться нежным снимком с подросшей дочерью Катей. Девочке в сентябре исполнится 3 года, но ее знаменитая мама предпочитает не демонстрировать ее взросление в интернете. Обычно актриса не показывает детей в соцсетях, а если это и случается, то очень редко. Не удивительно, что снимок тут же вызвал интерес подписчиков, которые не смогли не восхититься его красотой.

Когда утро начинается с поцелуя, день обещает быть прекрасным… А каким для вас является идеальное утро?💋🥂💐🥐☕️🎼🏝💃🏃‍♂️💑 P. S. Мы, глазами любимого,

— подписала снимок Марина Александрова.

Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)

3 Июн 2018 в 11:04 PDT «Какие чудесные♥», «Красавица мама и доченька!», «Какая классная фотка😍❤️😘», «Это лучшее утро!», — пишут пользователи в комментариях. Многие также поделились, как обычно начинается их идеальное утро. И, оказалось, что большинство подписчиков согласны с актрисой.

Напомним, с 2011 года актриса Марина Александрова живет в фактическом браке с режиссером «Первого канала» Андреем Болтенко . В 2012 году у пары родился сын Андрей, в 2015-м на свет появилась дочь Екатерина.

Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)

18 Окт 2017 в 12:21 PDT Обычно детей актрисы можно увидеть лишь на не очень четких фотографиях или в ракурсах, не позволяющих разглядеть их лицо. Поэтому, новый снимок дочери поклонники могут считать уникальным.