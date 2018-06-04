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Многодетным мамам чаще угрожают инфаркты и инсульты
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Многодетным мамам чаще угрожают инфаркты и инсульты 

МедикФорум 17 минут назад
Фото: МедикФорум
Рождение более двух детей существенно повреждает здоровье женщины, как показало исследование. А мамы пятерых детей сталкиваются с увеличением риска инфаркта на целых 40%. Большинство родителей согласятся с тем, что из-за детей у них увеличивается уровень стресса. И вот теперь стало известно, что более двух детей в семье смертельно опасны для здоровья матери. Чем больше малышей появляется у женщины, тем выше риск инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности, по мнению исследователей из Кембриджского университета. Родившие 5 и более детей на 40% чаще сталкиваются с серьезными инфарктами в следующие 30 лет, по сравнению с женщинами, имеющими одного или двух детей. Причем это связано не только со стрессом при выращивании и воспитании такого большого потомства. Дело в том что большое количество беременностей и родов отрицательно сказывается на работе сердца, а необходимость отдавать всё свободное время детям не дает женщинам следить за собственным здоровьем, вовремя замечая тревожные симптомы. Авторы исследования подчеркивают, что вовсе не призывают женщин отказываться от рождения детей, но хотят донести информацию о том, что это может принести их здоровью. Свои выводы исследователи сделали на основе информации более чем по 8 000 женщин из США в возрасте от 45 до 64 лет. Многодетные мамы на 25% чаще сталкивались с инсультами и на 17% чаще страдали от сердечной недостаточности, по сравнению с женщинами, у которых было не более двух детей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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