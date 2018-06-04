Анна Хилькевич рассказала о семье, воспитании дочери и первой сумасшедшей любви

Анна Хилькевич из тех людей, которые умеют реализовывать свои мечты в реальность. В свой 31 год актриса добилась многого: многочисленные съемки, любовь поклонников, собственный бизнес, любящий муж, прекрасная дочка и второй ребенок, который скоро появится на свет. В преддверии этого радостного события Анна снялась для обложки журнала ОК! и дала откровенное интервью. Актриса призналась, что мечтает о большой семье.

Я недавно общалась с женщиной, у которой десять детей. От одного мужчины. И я поняла, что тоже так хочу, пошла к мужу и говорю: «Артур!…» Но они, конечно, раньше начали: им сейчас сорок с чем-то лет. Если мы попытаемся догнать, нас детей на шесть хватит. Честно, если бы у меня была другая профессия, я рожала бы и рожала.

Анна Хилькевич с дочкой

В вопросах воспитания ребенка Анна придерживается позиции «хорошего полицейского». Звездная мама никогда не бьет свою дочь и не кричит на нее.

Я стараюсь воспитывать в ребенке личность, а не унижать его, — рассказывает актриса.

Анна Хилькевич

Свой метод воспитания Хилькевич сформировала, исходя из собственного воспитания. Как оказалось, в 18 лет у нее был очень сложный период. Она влюбилась в парня, который был младше нее, а родители не одобрили их отношения. Анна поругалась с родителями, ушла из дома, бросила университет и устроилась на работу.

С родителями поддерживала связь по телефону. Переживала очень. Сильно похудела. Мои зимние сапог порвались, каши просили, а на улице моро! Я ходила и думала: «Боже, куда я себя загнала?! Что вообще происходит и зачем мне все это нужно?» В какой-то момент я поняла, что это все не то, и вернулась домой.

Полное интервью читайте в новом выпуске журнала ОК!

Анна Хилькевич