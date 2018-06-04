Футболки с феминистическими лозунгами и вызвали скандал в США

Американская компания J.Crew выпустила линию футболок для детей, отличительной особенностью которых стали феминистические лозунги. Титульную фотографию коллекции марка разместила в своем Instagram‐аккаунте.

По словам представителей ретейлера, коллекция была разработана для привлечения внимания к важным проблемам в современном обществе. В том числе к защите прав женщин решать, когда заводить детей, получать образование наравне с мужчинами.

В комментариях к посту мнения пользователей разделились. Одни заявили, что готовы купить такие футболки своим детям.

«Хорошая работа. Только что купила футболку сыну. У него две сестры-близняшки, и я всегда говорю сыну, что у девочек такие же права, как и у него. Феминизм — это не грязное слово».

«Нашим детям нужно прививать чувство уважения к людям вне зависимости от расы, пола и сексуальной ориентации».

А другие — их большинство — написали, что таким образом компания пытается «хайпануть» и навязать детям свою позицию.

«Сегодняшний феминизм — это полное ***ьмо».

«Ничего более глупого не видел за 33 года жизни».

«Пожалуйста, не втягивайте в это хотя бы детей. Это отвратительно».

Актриса Кэти Столл, известная зрителю ролью в нашумевшем сериале «Как я встретил вашу маму», оказалась в центре скандала из‐за обычной футболки. А точнее, из‐за надписи, которая носила феминистский лозунг. В причинах и последствиях разгоревшегося скандала разбирался «360».