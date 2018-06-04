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Футболки с феминистическими лозунгами и вызвали скандал в США
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Футболки с феминистическими лозунгами и вызвали скандал в США 

360tv.ru 2 часа назад
Американская компания J.Crew выпустила линию футболок для детей, отличительной особенностью которых стали феминистические лозунги. Титульную фотографию коллекции марка разместила в своем Instagram‐аккаунте.
По словам представителей ретейлера, коллекция была разработана для привлечения внимания к важным проблемам в современном обществе. В том числе к защите прав женщин решать, когда заводить детей, получать образование наравне с мужчинами.
В комментариях к посту мнения пользователей разделились. Одни заявили, что готовы купить такие футболки своим детям.
«Хорошая работа. Только что купила футболку сыну. У него две сестры-близняшки, и я всегда говорю сыну, что у девочек такие же права, как и у него. Феминизм — это не грязное слово».
«Нашим детям нужно прививать чувство уважения к людям вне зависимости от расы, пола и сексуальной ориентации».
А другие — их большинство — написали, что таким образом компания пытается «хайпануть» и навязать детям свою позицию.
«Сегодняшний феминизм — это полное ***ьмо».
«Ничего более глупого не видел за 33 года жизни».
«Пожалуйста, не втягивайте в это хотя бы детей. Это отвратительно».
Актриса Кэти Столл, известная зрителю ролью в нашумевшем сериале «Как я встретил вашу маму», оказалась в центре скандала из‐за обычной футболки. А точнее, из‐за надписи, которая носила феминистский лозунг. В причинах и последствиях разгоревшегося скандала разбирался «360».
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