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Сын говорит маме, что он хочет, чтобы у него было пять жен, когда он подрастет.
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Сын говорит маме, что он хочет, чтобы у него было пять жен, когда он подрастет. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Одни родители очень любили своих детей. У них было трое детей, двое из которых уже были взрослыми. А их третьему ребенку было всего 10 лет. И вот однажды вечером они укладывали своего сына спать, и спросили, что он хочет, чтобы у него было, когда он вырастет.
Сын: «Мама, я хочу, чтобы у меня было 5 жен. Одна будет готовить, вторая петь, третья купать меня…»
Мама: «И ты один будешь со всеми ними спать?»
Сын: «Нет, мама, я все равно буду спать с тобой.»
Глаза мамы наполнились слезами. Благослови тебя Бог, сынок.
Мама: «А кто же будет спать с 5 твоими женами?»
Сын: «Пусть спят с папой.»
Глаза отца наполнились слезами. Благослови тебя Бог, сынок!
Карельские вести: последние новости
Ева Лонгория рассказала о последних неделях беременности: «Я чувствую себя очень некомфортно» Он заметил, как няня насильно кормит лекарствами ребенка. То, что последовало потом – шок! Этот мужчина думал, что он никогда не скажет, как легко живется современным детям. Но то, что он сказал потом просто бесценно!
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