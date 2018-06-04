Сын говорит маме, что он хочет, чтобы у него было пять жен, когда он подрастет.

Одни родители очень любили своих детей. У них было трое детей, двое из которых уже были взрослыми. А их третьему ребенку было всего 10 лет. И вот однажды вечером они укладывали своего сына спать, и спросили, что он хочет, чтобы у него было, когда он вырастет.

Сын: «Мама, я хочу, чтобы у меня было 5 жен. Одна будет готовить, вторая петь, третья купать меня…»

Мама: «И ты один будешь со всеми ними спать?»

Сын: «Нет, мама, я все равно буду спать с тобой.»

Глаза мамы наполнились слезами. Благослови тебя Бог, сынок.

Мама: «А кто же будет спать с 5 твоими женами?»

Сын: «Пусть спят с папой.»

Глаза отца наполнились слезами. Благослови тебя Бог, сынок!