Юлия Барановская показала теплые фотографии с родителями и сестрой 

Поклонники звезды считают, что ее папа с мамой выглядят очень молодо.
В личном блоге телеведущей Юлии Барановской появились редкие кадры: на опубликованных снимказ звезда запечатлена в компании родителей и сестры.
На первой фотографии из серии экс-супруга андрея Аршивина стоит с мамой и сестрой. Снимок Юлия Барановская подписала так:
Мама и дочки.
Поклонники моментально отреагировали, отметив, что мама телезвезды выглядит очень молодо: «3 сестры!», «Красавицы! Порода! Юля, у вас совсем еще молодые родители! Вы все просто замечательные…», «Молодые и красивые родители у вас», «Так похожи друг на друга, счастья и здоровья вам», «У вас прекрасная мама».
Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)
4 Июн 2018 в 2:21 PDT На следующем снимке Юлия Барановская и ее сестра позируют уже с отцом.
Папа и дочки,
— лаконично подписала фотографию телеведущая.
«Какой красивый мужчина», «Какой папа… интересный мужчина! Очень!», «Папа красавчик!», «Ого, папа красавчик!», «Красивый мужчина», — восхитилась публика.
Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)
5 Июн 2018 в 12:25 PDT Фото: Instagram
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