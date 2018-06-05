Юлия Барановская показала теплые фотографии с родителями и сестрой

Поклонники звезды считают, что ее папа с мамой выглядят очень молодо.

В личном блоге телеведущей Юлии Барановской появились редкие кадры: на опубликованных снимказ звезда запечатлена в компании родителей и сестры.

На первой фотографии из серии экс-супруга андрея Аршивина стоит с мамой и сестрой. Снимок Юлия Барановская подписала так:

Мама и дочки.

Поклонники моментально отреагировали, отметив, что мама телезвезды выглядит очень молодо: «3 сестры!», «Красавицы! Порода! Юля, у вас совсем еще молодые родители! Вы все просто замечательные…», «Молодые и красивые родители у вас», «Так похожи друг на друга, счастья и здоровья вам», «У вас прекрасная мама».

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

4 Июн 2018 в 2:21 PDT На следующем снимке Юлия Барановская и ее сестра позируют уже с отцом.

Папа и дочки,

— лаконично подписала фотографию телеведущая.

«Какой красивый мужчина», «Какой папа… интересный мужчина! Очень!», «Папа красавчик!», «Ого, папа красавчик!», «Красивый мужчина», — восхитилась публика.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

5 Июн 2018 в 12:25 PDT Фото: Instagram

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