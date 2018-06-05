Агния Дитковските мило поздравила сына с днем рождения

Сыну актрисы исполнилось 4 года.

Актер Алексей Чадов и актриса Агния Дитковските уже давно не являются мужем и женой, однако оба активно участвуют в воспитании маленького сына. Сегодня ребенок празднует день рождения: малышу исполнилось 4 года.

В честь этого в Instagram звездной мамы появился кадр с сыном и посвященные ему строки:

Сегодня произошло самое главное событие в моей жизни! Родился мой сын! Мой путеводитель! Мой мир! Моя жизнь! Любовь! Я всегда рядом! Ты всё чувствуешь! 4 года! Я счастлива! Буду оберегать! Защищать! Любить! Помогать!

Публикация от Агния Дитковските (@ditkovskyte)

4 Июн 2018 в 5:46 PDT Присоединилась к поздравлениям и звездная бабушка, актриса Татьяна Лютаева

Мое счастье, мой внук, Федор Алексеевич, с днем рождения! Будь счастлив, малыш! Я тебя люблю,

— написала звезда, показав трогательный и забавный ролик с участием внука.

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva)

4 Июн 2018 в 11:47 PDT Напомним, в браке актрисы Агнии Дитковските с Алексеем Чадовым родился сын Федор. Звезды поженились в 2012 году, а в 2015-м в прессе распространилась информация о том, что в семье разлад. Позже Агния и Алексей подтвердили: вместе больше не живут, но ради сына Федора поддерживают дружеские отношения.

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov)

1 Июн 2018 в 1:03 PDT Фото: Instagram

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