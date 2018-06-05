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Агния Дитковските мило поздравила сына с днем рождения
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Агния Дитковските мило поздравила сына с днем рождения 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Сыну актрисы исполнилось 4 года.
Актер Алексей Чадов и актриса Агния Дитковските уже давно не являются мужем и женой, однако оба активно участвуют в воспитании маленького сына. Сегодня ребенок празднует день рождения: малышу исполнилось 4 года.
В честь этого в Instagram звездной мамы появился кадр с сыном и посвященные ему строки:
Сегодня произошло самое главное событие в моей жизни! Родился мой сын! Мой путеводитель! Мой мир! Моя жизнь! Любовь! Я всегда рядом! Ты всё чувствуешь! 4 года! Я счастлива! Буду оберегать! Защищать! Любить! Помогать!
Публикация от Агния Дитковските (@ditkovskyte)
4 Июн 2018 в 5:46 PDT  Присоединилась к поздравлениям и звездная бабушка, актриса Татьяна Лютаева.
Мое счастье, мой внук, Федор Алексеевич, с днем рождения! Будь счастлив, малыш! Я тебя люблю,
— написала звезда, показав трогательный и забавный ролик с участием внука.
Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva)
4 Июн 2018 в 11:47 PDT  Напомним, в браке актрисы Агнии Дитковските с Алексеем Чадовым родился сын Федор. Звезды поженились в 2012 году, а в 2015-м в прессе распространилась информация о том, что в семье разлад. Позже Агния и Алексей подтвердили: вместе больше не живут, но ради сына Федора поддерживают дружеские отношения.
Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov)
1 Июн 2018 в 1:03 PDT  Фото: Instagram
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