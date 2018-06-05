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Звезда Comedy Woman показала первое фото новорожденного сына
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Звезда Comedy Woman показала первое фото новорожденного сына 

Лиза 45 минут назад
Фото: Лиза
@tatyanamorozovaЗвезда Comedy Woman показала первое фото новорожденного сынаЗвезда Comedy Woman Татьяна Морозова (34) стала мамой во второй раз. Почти две недели назад она родила сына. Правда, поначалу артистка скрыла радостное событие от поклонников. Только 1 июня, в День защиты детей, Татьяна опубликовала фотографию из роддома. А сейчас она поделилась первым снимком новорожденного сына. У актрисы и ее супруга есть также 5-летняя дочь София.
Татьяна рассказывает подписчикам, что несмотря на наличие дочери, она вновь учится обращаться с младенцем. Например, она дала совет всем молодым родителям, как стоит брать на руки новорожденного:
Итак, малыш лежит на спине: одной рукой берете под головку, ладонью поддерживаете шейку. Другой рукой берете под низ спинки. Малыш лежит на животе: одной рукой берете под грудь, большой и указательный пальцы под подбородком и шеей. Другой рукой берете под животик. Наклоняетесь, поднимаете малыша, держа его двумя руками и слегка прижимая к себе.
Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА? (@tatyanamorozova) 4 Июн 2018 в 1:09 PDT  Одна из самых ярких артисток женского комедийного шоу заверила фолловеров, что не собирается засиживаться в декрете. Она выделила себе лишь пару месяцев для ухода за ребенком. Затем Татьяна планирует вернуться на сцену, так как во время беременности ее засыпали рабочими предложениями.
А тем временем Юлия Снигирь отметила юбилей в компании Евгения Цыганова и его семьи.
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