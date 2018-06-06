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Звезда «Comedy woman» Татьяна Морозова показала фото из роддома
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Звезда «Comedy woman» Татьяна Морозова показала фото из роддома 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Артистка популярного комедийного шоу Татьяна Морозова вновь стала мамой. Женщина долгое время тщательно скрывала свое интересное положение, поставив фанатов в известность только в последний момент, а теперь они поздравляют её с пополнением.
Даже родив ребенка, Татьяна не стала спешить рассказывать об этом публике. Лишь спустя неделю после появления малыша на свет Морозова опубликовала пост в своем Инстаграме. Чуть позже женщина поделилась снимком из палаты, показав акушерку, принимавшую у неё роды. Она поблагодарила врача за хорошо проделанную работу и заботу о новорожденном. Морозова не постеснялась показать себя без косметики и уставшей после длительных тяжелых родов. И даже несмотря на утомленный вид, лицо актрисы излучало счастье, которое может понять каждая женщина, хоть раз испытавшая радость материнства.
Фанаты принялись поздравлять свою любимицу с таким знаменательным событием в её жизни и пожелали крепкого здоровья ребёнку. Представительницы прекрасного пола призналась, что у артистки прекрасный муж, и вообще, посчитали её очень счастливой женщиной. Глядя на подрастающую старшую дочку Морозовой, комментирующие сделали вывод, что она отличная мама. Они понадеялись, что артистка не остановится на достигнутом и подарит еще не одного наследника любимому супругу.
Напомним, что актриса сообщила о своей беременности только в апреле. Тогда поклонники и не догадывались об этом и поверить не могли такому счастью. Они удивились, как долго Татьяна держала в тайне ожидание малыша.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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