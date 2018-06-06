Ссоры, разводы и новые пассии: как защитить детей от травм из-за проблем в отношениях родителей

Из-за развода родителей их сыновья и дочери страдают куда больше. Но сохранять отношения только ради детей не стоит, так же, как и скрывать от них факт разлада в семье. Об этом и других способах расстаться так, чтобы травмировать детей как можно меньше, 59.ru рассказала психолог проекта «С детьми не разводятся» Мария Шапошникова.

— Когда семья на грани распада, взрослые часто ссорятся друг с другом. Делать это при ребенке плохо, но держать все в себе невозможно. Как быть родителям в такой ситуации?

— Все зависит от качества ссоры. Ребёнка желательно оградить от скандалов, продолжительных и бурных обвинений, от той информации, которая касается только взрослых. Но делать при ребёнке вид, что в семье все прекрасно и царят нежные отношения, а потом неожиданно развестись — это неестественно. Естественно, когда люди бывают недовольны друг другом, обижаются, злятся, но не переходят границы общей безопасности. Не уничтожают друг друга морально и физически, не манипулируют чувствами ребёнка. Ребенок учится у родителей многому, в том числе тому, как люди ссорятся, что допустимо при ссоре, а что нет.

— Хорошо ли это — сохранять отношения только ради ребенка?

— Если взрослые принимают решение сохранить семью только ради детей, но при этом разлад в семье не преодолён, родители продолжают постоянно ссориться, скандалить, или молча ненавидеть друг друга, то ощущения благополучия в этой семье ребенок не испытывает. Такие отношения сохранять смысла нет. Это разобщит ребёнка и родителей. Лучше один раз пережить стресс развода, чем испытывать многолетний стресс семейной вражды.

Если в момент семейного кризиса именно дети являлись первичным связующим звеном, но потом взаимоотношения в семье наладились, то такой выбор оправдан.

— Если длительное недовольство друг другом достигло предела, и люди понимают, что хотят развестись, как сказать об этом ребенку?

— Говорить ребенку о разводе стоит только тогда, когда родители твердо приняли такое решение. Ситуация, когда сегодня мама и папа заявляют, что решили жить отдельно, завтра решили снова быть вместе, а послезавтра снова говорят, что им лучше расстаться, очень травмирует ребенка, заставляет его жить в ожидании кораблекрушения.

Во-вторых, разговор о таком серьезном изменении в жизни семьи, как развод, должен быть продуман. Заранее определите, что и в какой последовательности хотите сказать. Сообщать о разводе желательно спокойно и вдвоем. Рассказывать о причинах не обязательно, главное — донести решение о расставании и сообщить, какие перемены это повлечет для ребенка. Можно сказать: «Ты будешь ходить в гости к папе», «Папа будет забирать тебя на выходные» и «Мы всегда будем любить тебя и останемся твоими мамой и папой». Определить, с кем будет жить ребенок, должны родители. Это слишком трудное и ответственное решение для маленького человека, родители которого только что сообщили о расставании.

В-третьих, говорить о разводе можно только тогда, когда ребенок находится не в стрессе, не перенапряжен. У сына или дочери должно быть время, чтобы поплакать после такого известия или задать родителям вопросы.

— Можно ли остаться родителями общему ребенку, перестав быть мужем и женой?

— Часто бывшим супругам после развода проще прекратить общение на некоторое время. Когда сильны эмоции, обиды на мужа или жену, видеть его, а тем более заниматься совместным воспитанием ребенка не хочется, и это можно понять. Но в интересах ребенка следует сделать над собой усилие, и найти способ взаимодействовать. Если не получается самостоятельно — обратиться к психологу.

Если папа, уйдя из семьи, начинает меньше общаться с ребенком, тот может подумать, что больше не важен для своего отца. Такая мысль причиняет ребенку много страданий, поэтому папе стоит приходить к нему вечерами, проводить вместе выходные — то есть давать ребенку уверенность в том, что отношения с ним не претерпели никаких изменений, и отец по-прежнему любит его.

Мамам нужно не препятствовать общению детей и отцов. Такие встречи важны для девочек, которые, слыша папино «какая ты у меня красивая», растут уверенными в себе женщинами. Для мальчиков папа — это образец, он должен чувствовать — «Я мужчина. Я такой же, как папа». Видя пример отца, выросший мальчик будет знать, как нужно вести себя с собственными детьми.

Кроме того, чтобы чувствовать себя уверенно во взрослой жизни, в детстве мальчик должен получить одобрение и поддержку отца. Мамина любовь нетребовательна. Папино одобрение дорогого стоит, а значит, мотивирует на достижения и преодоления. Папа является главным тренером по соблюдению социальных правил. Все самые важные «можно» и «нельзя» закладываются, преимущественно, папиными требованиями.

Папы учат рисковать и быть активнее. Папы учат смелости и ответственности. Папы разрешают не надевать шапку и не поощряют реветь по пустякам. Папы учат драться и защищать слабых. Папы меньше опекают, что стимулирует детей к самостоятельности и независимости.

— Как часто после развода дети винят в нем себя? Как помочь таким детям?

— Действительно, дети настолько эгоцентричны, что могут верить в собственное влияние на происходящее вокруг. Иногда ребёнок думает, что папа ушёл от мамы, потому что он, ребёнок, недостаточно хорош. Иногда подросток думает, что мог бы удержать родителей вместе, но не справился. Такие мысли ведут к переживанию чувства вины.

С детьми, прежде всего, нужно разговаривать. Родители или психологи могут помочь ребёнку расставить все по местам, дать ребёнку понять, что решение родителей не зависело от него, что несмотря на распад семьи, родители остались его папой и мамой и по-прежнему любят его.

— Как познакомить ребенка с новой второй половиной?

— Без особых церемоний, так, как вы бы знакомили детей со своими друзьями. Если ребёнок напряжённо переживает развод, стоит спросить у него, готов ли он к знакомству. Если ребёнок вам доверяет, можно просто заранее предупредить о предстоящей встрече и рассказать, с кем собираетесь познакомить. Сюрпризы дети в этом смысле не особенно любят. Но нужно быть готовым к тому, что дети не встретят вашу новую вторую половинку с большой любовью. Имеют полное на это право. Тут нужны время, терпение и такт. Сохраняйте родительское внимание к ребёнку. Со временем он привыкнет к новым людям в своей семье.

— Многие родители боятся, что мачеха или отчим будут плохо относиться к их ребенку. Как выбрать спутника жизни, который не навредит детям от первого брака? Стоит ли из-за страха конфликта ребенка и новой второй половины на всю жизнь оставаться одиноким?

— С новым спутником жизни нужно договариваться на берегу. Объяснять заранее, насколько активно ребенок будет присутствовать в вашей жизни, и какого вы ждёте к нему отношения со стороны своей второй половины. Варианты приемлемых отношений могут быть очень разными. Новый муж мамы может стать хорошим отчимом-отцом, старшим товарищем или нейтральным маминым сожителем, который не стремиться воспитывать ребенка. Новая женщина папы может быть готова видеть детей каждые выходные, а может попросить, чтобы мужчина иногда встречался с детьми вне дома. Все приемлемо, но должно обсуждаться заранее и открыто. Если не получается — решайте проблемы по мере поступления.

Обрекать себя заранее на одиночество, потому что ребёнок против, не нужно. Впоследствии сын или дочь осознают, что родитель не решился на новые отношения из-за них, а это не слишком приятная ноша для ребёнка. В силу эгоизма он может говорить, что против отчима или мачехи, но чаще всего он не хочет, чтобы эти слова привели к разрыву. Скорее, за этими словами стоит страх того, что ему будут уделять меньше внимания.

— Что делать, если ребенок сам просит родителей развестись?

— Такие просьбы бывают, когда дети устают от продолжительных ссор и скандалов, которые устраивают родители. В таких случаях развод — это облегчение, разумное решение проблемы. Иногда дети просят об этом, если отношения в семье давно умерли, и они видят неестественность общего положения, видят страдания членов семьи.

В любом случае, это сигнал к тому, чтобы задуматься. Но решение о разводе — это ответственность взрослых. «Из-за тебя развелась» или «Из-за тебя не вышла замуж» — это перекладывание непосильной ответственности на плечи ребёнка, показатель инфантильности взрослого.

— Как стоит общаться с ребенком, только что пережившим развод? Стоит ли жалеть его, позволять больше, чем раньше, или нужно вести себя как обычно?

— Лучше, если обыденная жизнь ребенка не сильно изменятся, сохранятся обычные требования к нему. Что-то должно оставаться стабильным: друзья, школа, домашние обязанности. Чем меньше драматизируют родители, тем спокойнее ребёнок.

Важно уделять внимание его переживаниям, убедить его в стабильности родительской любви, но не потакать и не баловать ребёнка из чувства собственной вины. Главное — поскорее внести определенность в структуру новой жизни. Например, определить режим общения со вторым родителем, и соблюдать его.

Если вы только что развелись или находитесь в стадии развода и нуждаетесь в помощи специалиста, который расскажет, как сделать расставание наименее травматичным для ребенка — направляйте заявку на консультацию на электронную почту проекта многодетных Пермского края «С детьми не разводятся». В заявке нужно указать фамилию, имя и отчество, номер телефона, адрес. После этого психолог пригласит вас на бесплатную консультацию. Встречи проводятся в Перми.