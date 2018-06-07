Продленка с бабушкой. Волонтеры «серебряного возраста» присмотрят за детьми

Не знаете, с кем оставить первоклассника после школы? Ребенок уже не маленький, но еще не достаточно взрослый, чтобы сидеть дома один, родители — на работе, бабушки — в другом городе. Нанимать няню — цены кусаются. Помочь родителем в этой ситуации решила социальный работник из Нефтеюганска Эльмира Казарина. Она вместе с Региональным общественным движением «Родители в защиту семьи и детства» стала автором проекта бабушек-волонтеров.

Три часа посильного труда

Эльмира признается, что идея проекта основана на собственном опыте, для нее с мужем было проблематично оставить с кем-то ребенка, когда нужно ненадолго съездить по делам. «Обычно в семьях на помощь приходят бабушки. Но у нас не было такой возможности. Наш проект рассчитан, в первую очередь, для деток младшего и дошкольного возраста. Во многих школах нет группы продленки для первоклашек, а где есть, то платные, да и по времени до 3-4-х часов родители еще на работе», — рассказывает автор проекта.

Первая группа кратковременного присмотра откроется в сентябре. Работа будет выстроена по графику, пенсионеры будут работать в паре по три часа в день. Досуг будет включать прогулку, творческое занятие, чтение книг, небольшой перекус, 20 минут просмотра мультфильмов или познавательных программ. Группа рассчитана до 10 детей, в возрасте от 3 до 8 лет, основная категория — это первоклассники. Волонтеры будут учить детей тому, что сами умеют, например, вязать, читать стихи или играть на музыкальных инструментах.

Сегодня уже 6 человек откликнулись на призыв и готовы сидеть с детьми. 53-летняя Лариса Журавлева записалась в волонтеры, потому что всю жизнь всем помогала: «Мне было интересно узнать о волонтерском движении и научиться новому. Прошло первое занятие, где нам рассказали о детской психологии. Ведь мы — не учителя и не воспитатели. У меня есть внуки, и я понимаю, как важно сохранять семейные традиции и выстраивать дружеские отношения. Для детей в центре есть все: и игровая зона, и отдельные творческие комнаты, места много, и детки могут поиграть в жмурки, догонялки. Рядом хорошая детская площадка, где можно погулять с ребенком».

Пенсионеры, отзовитесь!

Проект только начинает работать и ждет неравнодушных добровольцев-пенсионеров, готовых дарить свою теплоту и заботу деткам уже в сентябре. А пока все дети отдыхают на каникулах, волонтеры пройдут специальные курсы, на которых им расскажут о тонкостях общения с детьми. «В течение лета будем обучать волонтеров основным моментам: что такое добровольчество, где и в каких направлениях они могут себя проявить. Поговорим о том, как не оставлять все силы на работе, наша задача еще и научить делать то, что по силам и в удовольствие. Разберем, как решать конфликтные ситуации и находить общий язык с детьми», — рассказывает Эльмира Казарина.

Помимо этого, на территории Нефтеюганского комплексного центра социального обслуживания населения пенсионер сможет посетить факультеты творческого развития, психологии, научиться пользоваться компьютером и позаниматься спортом. В смету проекта заложили поездку волонтеров на масштабные российские волонтерские форумы, которые проходят в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Каждого волонтёра зарегистрируют на сайте «Доброволец России».

Эльмира признается, что серебряные волонтеры ответственно подходят к любому заданию, будь то игра в шашки, уход за тяжелобольными или визит внимания к одинокому пожилому человеку. «Поколение очень ответственное, им скажешь, что нужно сделать, они обязательно сделают. В нашей команде есть женщина, которая плохо ходит, но она не хочет сидеть дома и готова нам помогать, живет в соседнем доме и нам нетрудно ее привезти. Приятно, что люди с инвалидностью готовы помогать другим».