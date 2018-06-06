Ещё
Музыкант Роман Жуков бросил жену с шестью детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музыкант Роман Жуков бросил жену с шестью детьми 

Пятый канал 31 минуту назад
Фото: Пятый канал
После трагической гибели в 2012 году пятилетней дочери Лизы звезда группы «Мираж» Рома Жуков ушел от жены Елены, оставив ее с шестью детьми.
Как сообщают Дни.ру, бывшие супруги встретились в программе «На самом деле», где обменялись взаимными обвинениями. Роман заявил, что Елена злоупотребляет алкоголем и наплевательски относится к детям, которые остаются без присмотра и иногда неделями не ходят в школу, а Елена обвинила бывшего мужа в изменах и потребовала, чтобы он прошел тестирование на детекторе лжи.
Со своими претензиями к паре присоединилась и подруга Елены Ольга Илларионова, которая объявила, что воспитывает годовалую дочь Романа. Впрочем, в эту историю не поверила даже мнительная супруга музыканта, не подтвердила факта и генетическая экспертиза.
А вот проверка участников программы на полиграфе показала, что и Роман, и Елена, не были верны друг другу.
— Пустота и безразличие — вот сухой остаток, что я ощущаю сейчас, — цитирует издание вывод ведущего, который был шокирован таким отношением друг к другу людей, давших жизнь семерым общим детям.
Ранее Пятый канал рассказывал о попытках сына стилиста Сергея Зверева найти своих биологических родителей.
Пятый канал: последние новости
Знаменитый бренд «Евросеть» вскоре прекратит существование В одном из районных судов Камчатки прием ведется в женские и мужские часы Счастливая Светлана Лобода показала новорожденную дочку
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климова позирует в бикини и обливает себя водой3
«Я родила ему, а он на мне не женится»45
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Почему анальный секс — это не страшно17
«Колбаска в целлофане»: Ким надела прозрачное3
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение