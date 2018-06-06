Музыкант Роман Жуков бросил жену с шестью детьми

После трагической гибели в 2012 году пятилетней дочери Лизы звезда группы «Мираж» Рома Жуков ушел от жены Елены, оставив ее с шестью детьми.

Как сообщают Дни.ру, бывшие супруги встретились в программе «На самом деле», где обменялись взаимными обвинениями. Роман заявил, что Елена злоупотребляет алкоголем и наплевательски относится к детям, которые остаются без присмотра и иногда неделями не ходят в школу, а Елена обвинила бывшего мужа в изменах и потребовала, чтобы он прошел тестирование на детекторе лжи.

Со своими претензиями к паре присоединилась и подруга Елены Ольга Илларионова, которая объявила, что воспитывает годовалую дочь Романа. Впрочем, в эту историю не поверила даже мнительная супруга музыканта, не подтвердила факта и генетическая экспертиза.

А вот проверка участников программы на полиграфе показала, что и Роман, и Елена, не были верны друг другу.

— Пустота и безразличие — вот сухой остаток, что я ощущаю сейчас, — цитирует издание вывод ведущего, который был шокирован таким отношением друг к другу людей, давших жизнь семерым общим детям.