Певец Роман Жуков бросил жену и шестерых детей

Звезда 90-х стал героем телевизионного ток-шоу — и сделал ряд резких заявлений.

Певец Роман Жуков , популярный в 90-е, долгое время производил впечатление примерного семьянина: вот уже 13 лет он женат на супруге Елене, в этом браке родились семеро детей. Шесть лет назад дочь артиста и его избранницы погибла по нелепой случайности, с тех пор отношения в семье стали далеки от идеальных. В эфире телепередачи «На самом деле» стало известно, что артист оставил жену и шестерых детей.

Более того: звездный муж и отец сделал ряд довольно резких заявлений. Оказалось, супруге он был неверен, на появлении детей не настаивал, да и оформил брак лишь из-за беременности возлюбленной.

Мы поженились во многом из-за того, что она забеременела. Тогда мне было уже 36 лет, казалось, что пора заводить семью, а Лена выглядела отличной кандидатурой на роль матери и жены. Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном. Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться.

Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official)

6 Май 2018 в 6:26 PDT Впрочем, также в студии выяснилось, что и жена Романа Жукова не хранила ему верность. Подруга женщины утверждает: в последние годы Елена часто пропадала на вечеринках и возвращалась домой под утро.

Роман Жуков отметил, что планирует официально оформить развод с матерью своих детей.

Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official)

3 Янв 2018 в 10:49 PST Фото: Instagram

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