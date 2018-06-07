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Певец Роман Жуков бросил жену и шестерых детей
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Певец Роман Жуков бросил жену и шестерых детей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда 90-х стал героем телевизионного ток-шоу — и сделал ряд резких заявлений.
Певец Роман Жуков, популярный в 90-е, долгое время производил впечатление примерного семьянина: вот уже 13 лет он женат на супруге Елене, в этом браке родились семеро детей. Шесть лет назад дочь артиста и его избранницы погибла по нелепой случайности, с тех пор отношения в семье стали далеки от идеальных. В эфире телепередачи «На самом деле» стало известно, что артист оставил жену и шестерых детей.
Более того: звездный муж и отец сделал ряд довольно резких заявлений. Оказалось, супруге он был неверен, на появлении детей не настаивал, да и оформил брак лишь из-за беременности возлюбленной.
Мы поженились во многом из-за того, что она забеременела. Тогда мне было уже 36 лет, казалось, что пора заводить семью, а Лена выглядела отличной кандидатурой на роль матери и жены. Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном. Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться.
Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official)
6 Май 2018 в 6:26 PDT  Впрочем, также в студии выяснилось, что и жена Романа Жукова не хранила ему верность. Подруга женщины утверждает: в последние годы Елена часто пропадала на вечеринках и возвращалась домой под утро.
Роман Жуков отметил, что планирует официально оформить развод с матерью своих детей.
Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official)
3 Янв 2018 в 10:49 PST  Фото: Instagram
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