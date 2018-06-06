Ещё
Звезду «Миража» вынудили сделать ДНК-тест
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезду «Миража» вынудили сделать ДНК-тест 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В браке с супругой Еленой у Романа Жукова родилось семеро детей: пятеро дочерей и двое сыновей. В 2012 году в звездной семье случилась трагедия: во время прогулки на детской площадке одна из дочерей супругов просунула голову между опорой и движущийся частью качели, от полученного удара девочка потеряла сознание. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти малышку так и не удалось. Убитые горем родители до сих пор не могут смириться со своей потерей. Елена и Роман Жуковы утверждают, что несчастье еще больше разобщило их семью.
Елена Жукова вынудила мужа пройти проверку на детекторе лжи, женщина уверяет, что муж изменил ей/Фото: кадр из передачи
Теперь супруга артиста обвиняет его в изменах и желает, чтобы он прошел проверку на детекторе лжи. Основания у женщины, нужно сказать, самые реальные, близкая подруга семьи уверяет, что родила от Жукова ребенка, но скрывала это, чтобы не разрушать семью.
"Я люблю ее мужа и хочу, чтобы мы были вместе", — заявила Ольга Илларионова в эфире ток-шоу «На самом деле». Елена Жукова, в свою очередь, призналась, что знала обо всем, однако не придавала этому значения. «Ну мне Оля говорила, что она переспала с моим мужем, но я не поверила в это по той причине, что она сказочница», — оправдалась супруга Жукова.
Роман Жуков уверяет, что всегда был верен супруге/Фото: кадр из передачи
Эксперты программы задали и Роману и Елене несколько уточняющих вопросов, чтобы понять, какие отношения их связывают сейчас. Выяснилось, что супруги были не верны друг другу, однако результаты ДНК-экспертизы доказали, что у Жукова нет детей на стороне.
Ольга Илларионова заявила, что родила от Жукова ребенка/Фото: кадр из передачи
"Ольга, вы верите, что воспитываете ребенка от Романа? Вы обманываетесь. Отцовство практически исключено", — заявил Дмитрий Шепелев в финале эфира и добавил, что не понимает, как с такой холодностью можно относиться друг к другу после рождения семерых детей. «Я не знаю какое заключение сделать из сегодняшней передачи. Поделюсь своими ощущениями: пустота и безразличие — вот сухой остаток, что я ощущаю сейчас», — поделился Шепелев своими эмоциями.
Teleprogramma.pro: последние новости
«На пенсию уже хочу»: Климова мечтает завершить карьеру актрисы «Кудрявый ангел»: Наталья Водянова показала подросшего сына от Антуана Арно Сыновья-близнецы Марии Шукшиной поразительно похожи на свою знаменитую маму
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климова позирует в бикини и обливает себя водой3
«Я родила ему, а он на мне не женится»46
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
«Колбаска в целлофане»: Ким надела прозрачное3
Почему анальный секс — это не страшно19
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение