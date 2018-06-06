Звезду «Миража» вынудили сделать ДНК-тест

В браке с супругой Еленой Романа Жукова родилось семеро детей: пятеро дочерей и двое сыновей. В 2012 году в звездной семье случилась трагедия: во время прогулки на детской площадке одна из дочерей супругов просунула голову между опорой и движущийся частью качели, от полученного удара девочка потеряла сознание. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти малышку так и не удалось. Убитые горем родители до сих пор не могут смириться со своей потерей. Елена и Роман Жуковы утверждают, что несчастье еще больше разобщило их семью.

Елена Жукова вынудила мужа пройти проверку на детекторе лжи, женщина уверяет, что муж изменил ей/Фото: кадр из передачи

Теперь супруга артиста обвиняет его в изменах и желает, чтобы он прошел проверку на детекторе лжи. Основания у женщины, нужно сказать, самые реальные, близкая подруга семьи уверяет, что родила от Жукова ребенка, но скрывала это, чтобы не разрушать семью.

"Я люблю ее мужа и хочу, чтобы мы были вместе", — заявила Ольга Илларионова в эфире ток-шоу «На самом деле». Елена Жукова, в свою очередь, призналась, что знала обо всем, однако не придавала этому значения. «Ну мне Оля говорила, что она переспала с моим мужем, но я не поверила в это по той причине, что она сказочница», — оправдалась супруга Жукова.

Роман Жуков уверяет, что всегда был верен супруге/Фото: кадр из передачи

Эксперты программы задали и Роману и Елене несколько уточняющих вопросов, чтобы понять, какие отношения их связывают сейчас. Выяснилось, что супруги были не верны друг другу, однако результаты ДНК-экспертизы доказали, что у Жукова нет детей на стороне.

Ольга Илларионова заявила, что родила от Жукова ребенка/Фото: кадр из передачи