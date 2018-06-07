Певица Лили Аллен развелась с отцом своих детей

33-летняя звезда рассталась с супругом после семи лет брака.

Британская певица Лили Аллен сообщила о разрыве отношений с супругом Сэмом Купером, пара распалась после 7 лет брака.

Официально браг был расторгнут в первых числах июня, однако общественности стало известно об этом лишь сейчас.

Звезда уточнила, что сохраняет дружеские отношения с отцом своих дочек: ради детей артистка и ее бывший избранник продолжат тепло общаться и активно участвовать в жизни общих детей.

Публикация от Lily (@lilyallen)

12 Май 2016 в 2:06 PDT Фото: Instagram

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