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Певица Лили Аллен развелась с отцом своих детей
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Певица Лили Аллен развелась с отцом своих детей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
33-летняя звезда рассталась с супругом после семи лет брака.
Британская певица Лили Аллен сообщила о разрыве отношений с супругом Сэмом Купером, пара распалась после 7 лет брака.
Официально браг был расторгнут в первых числах июня, однако общественности стало известно об этом лишь сейчас.
Звезда уточнила, что сохраняет дружеские отношения с отцом своих дочек: ради детей артистка и ее бывший избранник продолжат тепло общаться и активно участвовать в жизни общих детей.
Публикация от Lily (@lilyallen)
12 Май 2016 в 2:06 PDT  Фото: Instagram
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