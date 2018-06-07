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Каждая третья беременная не в состоянии контролировать аппетит
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Каждая третья беременная не в состоянии контролировать аппетит 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Каждая третья женщина во время беременности теряет контроль над собственным аппетитом. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Треть всех будущих мам не способны контролировать аппетит во время беременности, что может спровоцировать серьезные проблемы с весом у них самих и у будущих детей. Британские исследователи проанализировали информацию по 11 132 женщинам, которые приняли участие в одном из наблюдений ученых из Университета Бристоля. За ними и их детьми наблюдали еще с начала 1990-х. На сроке в 32 недели беременности женщины отвечали на вопросы о том, что они употребляют в пищу, также записывался их вес и масса детей на момент рождения. В 15 лет детей снова взвесили. Результаты исследования показали, что у каждой третьей женщины наблюдалось неконтролируемое переедание, 582 представительницы прекрасного пола сами пожаловались на частую потерю контроля над аппетитом, а у 3 466 женщин это явление наблюдалось время от времени. Утрата контроля над приемом пищи свидетельствует о том, что женщина не может внятно оценить, какое количество продуктов питания ей требуется для насыщения. Это самая главная черта переедание. Исследование также показало, что 5,2% женщин, часто теряющих этот контроль, в среднем, весили на 3,5 кг больше во время беременности, по сравнению с теми, кто следил за своим питанием. Любопытно, что эти же женщины чаще пытались сесть на диету во время беременности, поскольку были недовольны собственной формой. Они употребляли больше калорийных закусок вроде шоколадок и печений, в целом поглощая гораздо больше калорий и меньше витаминов A, C и B6. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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