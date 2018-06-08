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В Приморье женщина родила тройню в 51 год
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В Приморье женщина родила тройню в 51 год 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Врачи Приморского краевого перинатального центра приняли роды, которые войдут в историю медучреждения. Жительница Владивостока родила тройняшек и впервые стала мамой в 51 год.
Малыши появились на свет в минувший понедельник, 4 июня. Это два мальчика и одна девочка. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной, её вес при рождении составил 2400 граммов.
Врачи Перинатального центра сообщают, что малыши сейчас находятся в медучреждении и получают необходимое лечение.
«Как и полагается при многоплодной беременности, деткам нужно окрепнуть перед выпиской домой — набрать в весе и подрасти», — говорит главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.
Она отметила, что современная медицина и врачебный опыт помогают приморским женщинам выносить беременность и стать мамами даже в очень зрелом возрасте.
«Родить в 50 лет — это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером. Хочется от всей души поздравить мамочку и всю семью с тройным счастьем. Крепкого здоровья и успехов им во всем», — сказала Татьяна Курлеева.
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