Роды после 35 опасны для сердца ребенка

Рожденные от матерей старше 35 лет дети значительно чаще сталкиваются с проблемами с сердцем. Это отмечается даже в том случае, если их зачали из замороженных и хранившихся в течение нескольких лет яйцеклеток. С каждым годом возраст первых родов у женщин всё время сдвигается. Всё большее количество представительниц прекрасного пола предпочитают откладывать рождение детей на потом для того, чтобы вначале сосредоточиться на своей карьере. Многие женщины слышали, что зачатие ребенка после 30 может быть большой проблемой, Именно поэтому они и проходят через процедуры заморозки яйцеклеток. Однако исследование показало, что рожденные от матерей старше 35 лет люди чаще сталкиваются с болезнями сердца. Это происходит даже в том случае, если малышей зачали из заранее замороженных и хранившихся в течение нескольких лет яйцеклеток. В ходе наблюдений за самками крыс канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что животные с определенного возраста рождают детей, у которых нарушена работа кровеносных сосудов, из-за чего вырастает риск болезней сердца. По словам исследователей, то же самое отмечается и у детей от позднеродящих мам. Заморозка яйцеклетки здесь не поможет, так как сам возраст яйцеклетки и плаценты играет роль в развитии системы кровеносных сосудов плода.

«Результаты этого исследования важны, поскольку они улучшают наше понимание важности родов в позднем возрасте и их влияния на здоровье таких детей во взрослой жизни, — подчеркивают авторы исследования. — Однако обнаруженные нами повышенные риски не должны мешать женщинам среднего возраста заводить детей. Им просто следует лучше готовить себя к подобной беременности».

МедикФорум напоминает, что дети от позднеродящих мам и ранее имели определенные риски со здоровьем. В частности, у них чаще отмечались нарушения роста и аномалии хромосом вроде синдрома Дауна. Кроме того, сами женщины сталкивались с повышением артериального давления и диабетом из-за беременности, а также увеличенным риском выкидыша. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)