Голливудские матери-одиночки, которые неплохо справляются сами

Безусловно, рождение ребенка — большая ответственность. Особенно сложно приходится тем женщинам, которые вынуждены растить свое чадо в одиночестве. Даже среди голливудских знаменитостей есть матери-одиночки, которым приходится справляться с воспитанием детей самим.

Кэти Холмс Весь мир годами наблюдает за тем, как относится Том Круз к своей дочери Сури. По словам СМИ, актер практически не встречается с дочкой и не собирается это комментировать. Сури в свои 12 лет проводит все время лишь с матерью, и это подтверждают слова очевидцев и многочисленные фото, сделанные журналистами. По словам Холмс, она пытается уделять дочери очень много времени. И хотя у нее не получается быть идеальной матерью, Кэти к этому стремится.