Голливудские матери-одиночки, которые неплохо справляются сами 

Безусловно, рождение ребенка — большая ответственность. Особенно сложно приходится тем женщинам, которые вынуждены растить свое чадо в одиночестве. Даже среди голливудских знаменитостей есть матери-одиночки, которым приходится справляться с воспитанием детей самим.
Кэти Холмс Весь мир годами наблюдает за тем, как относится Том Круз к своей дочери Сури. По словам СМИ, актер практически не встречается с дочкой и не собирается это комментировать. Сури в свои 12 лет проводит все время лишь с матерью, и это подтверждают слова очевидцев и многочисленные фото, сделанные журналистами. По словам Холмс, она пытается уделять дочери очень много времени. И хотя у нее не получается быть идеальной матерью, Кэти к этому стремится.
Шарлиз Терон Актриса сама неоднократно говорила о том, что замужество для нее никогда не было первостепенной целью. Сегодня в свои 42 года Шарлиз растит приемных детей в одиночку — сына Джексона и дочь Августу. Конечно, Терон не преследовала цель всю жизнь прожить матерью-одиночкой, но раз так получилось, она относится к этому спокойно. Сама актриса придерживается демократичных принципов в воспитании и ее дети ни в чем себе не отказывают. Мишель Уильямс Актриса разошлась с отцом Матильды Хитом Леджером за несколько месяцев до кг кончины На тот момент девочке было 2 года. По словам Мишель, ей очень помогли друзья и родные, когда она переживала тот непростой период. И хотя Мишель уверена, что в течение 11 лет роли матери-одиночки вся романтика исчезла из ее жизни, она знает: такая жертва не пройдет бесследно и ее воспитание сможет сделать из Матильды хорошего человека. Скарлетт Йоханссон Казалось бы, разве может 33-летняя красотка Скарлетт быть одинокой? Увы, у звезды никогда не было опыта серьезных долгих отношений, а два ее брака закончились разводом. От второго мужа у Скарлетт родилась Роуз, которую теперь актриса вынуждена воспитывать в одиночку. Йоханссон восхищается теми женщинами, которые могут найти равновесие между семьей и карьерой, обеспечив детям хорошее будущее, несмотря на отсутствие мужа. Она уверена: вскоре ей удастся войти в их число. Холли Берри Не везет в семейной жизни и Холли Берри. В свои 50 с лишним лет она вынуждена воспитывать двух детей одна, отсудив право опеки над детьми. Берри заявляет, что не так трагично быть матерью-одиночкой, как это преподносят. Важно лишь сконцентрироваться на детях и позволить себе наслаждаться жизнью. Сандра Баллок В 2010 году Сандра усыновила мальчика Луис после того, как рассталось с мужем. Вернее, сам процесс усыновления начал происходить когда они были вместе, но узнав об изменах, Сандра решила расстаться с неверным избранником, но не отказалась от идеи усыновления. Еще через 5 лет она взяла в приюте девочку Лилу. Баллок утверждает, что в ее жизни не ощущается нехватки второй половины — все ее сердце заполняет любовь к детям.