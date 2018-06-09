30-летняя актриса Хилари Дафф скоро станет мамой во второй раз

Звезда сделала официальное заявление.

Популярная зарубежная актриса Хилари Дафф сообщила поклонникам радостную новость. Кажется, звезда в скором времени собирается во второй раз стать мамой. Известен даже пол будущего малыша — это будет девочка. Соответствующее заявление Хилари сделала сегодня на своей странице в Instagram.

Ребята, угадаете что? @matthewkoma и я создали собственную маленькую принцессу и очень взволнованы! 👶🏼🎀

— обратилась к подписчикам актриса, поделившись фотографией с возлюбленным.

Конечно, поклонники тут же начали поздравлять звезду с ожидаемым прибавлением в семействе. «Как чудесно», «Поздравляем!», «Берегите себя!», «Поздравляем вас обоих! Вы прекрасны!», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, отцом будущего ребенка Хилари станет продюсер Мэтью Кома, с которым она встречается с 2017 года. Правда, недавно ходили слухи, что пара рассталась, но, судя по всему, они не соответствуют действительности.

Ранее у Хилари было множество неудачных романов и даже замужеств. Например, в 2010 году звезда официально оформила отношения с хоккеистом Майком Комри и даже стала мамой. У пары родился сын Лука, но это не помогло сохранить отношения. Через 4 года после свадьбы Хилари и Майк расстались.

Фото: Instagram@hilaryduff