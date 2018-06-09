Обзор «Летидора»: самая удобная и модная обувь этого лета для малышей

Каждая мама знает, как непросто выбрать обувь малышу. Чтобы облегчить эту задачу, мы собрали популярные модели сезона лето-2018 для мальчиков и девочек.

Если речь идет не о магазине игрушек, дети дошкольного возраста не отличаются любовью к шоппингу. Особенно когда их просят спокойно посидеть, пока мама выбирает подходящие детские сандалии для примерки.

Поэтому, прежде чем отправиться с малышом в торговый центр, полезно заранее ознакомиться с ассортиментом детских магазинов. Выбор обуви для дошкольников достаточно обширный, поэтому мы расскажем вам о самых удачных моделях популярных брендов — как экономичных, так и премиальных.

Deichmann

Этот европейский бренд обуви приготовил к лету 2018 целую россыпь детских сандалий на любой вкус и кошелек.

Например, для маленьких модниц есть линейка Cupcake Couture. Уже по названию понятно, что это будет нечто яркое, сладкое и очень девочковое — с бабочками и цветочками.

Для утонченных юных леди у Deichmann есть линейка Graceland с недорогими вариантами из прочных эко-материалов, которые позволят маленьким ножкам свободно дышать. Эти модели украшают яркие нашивки из цветов и бисера.

Линейка Elefanten считается премиальной, в ней можно найти отличные модели для особенных случаев.

А маленьким спортсменам придутся по вкусу сандалии из линеек Bobbi-Shoes и Barenschuhe: в них удобно гонять мяч и рассекать по улицам. А что еще нужно для сезона футбола и катания на самокате!

Crocs

Исследовательский дух малышей порой не дает им возвращаться с прогулок в чистых и сухих сандалиях. Поэтому, если вы устали каждый раз просушивать детскую обувь и тратить много времени на ее чистку, стоит рассмотреть модели компании Crocs.

Это в основном литая обувь из специального вспененного полимера Croslite™, благодаря которому детские сандалии и сабо очень легкие, мягкие и немаркие.

При этом они такие яркие и красочные, что малыш может принять их за игрушку!

Например, маленьких модниц порадуют принты с принцессами, а для отважных юных капитанов есть модель со свирепой мордой акулы — такую обувь будет бояться сама грязь!

Кроме того, можно найти огромное количество кроксов с пометкой «унисекс».

Детская ножка растет очень быстро, и многие родители не видят смысла приобретать премиальную обувь на один сезон.

В детских отделах бренда H&M представлены разнообразные летние модели всех размеров как для мальчиков, так и для девочек. И цена на большинство моделей, как правило, не превышает 1500 рублей. Так что, если у вас несколько детей разных возрастов, то за один визит здесь можно легко обуть все свое семейство.

Одна из отличительных черт обуви бренда Next — практичность: играя на площадке или занимаясь спортом, ребенок чувствует себя легко и комфортно, а разнообразная цветовая палитра придется по вкусу даже самому взыскательному моднику.

Этим летом кожаные сандалии для мальчиков представлены в насыщенных летних оттенках — индиго и мокрый песок, а коллекция для девочек приятно удивляет наличием аппликаций и декоративных элементов.

Gulliver

Один из самых известных брендов стильной детской одежды радует мальчиков и девочек и своей оригинальной обувью.

Как и любая уважающая себя марка Gulliver обещает, что все босоножки и сандалии для малышей отвечают высоким стандартам качества.

Но есть еще одно преимущество: выбрав понравившуюся модель, вы можете тут же узнать, одежду из каких коллекции она лучше всего дополнит. А это значит, что при желании образы для маленьких модников можно легко создавать, ориентируясь только на обувь.

Mothercare

Многие родители знакомы с брендом Mothercare по товарам для будущих мам и новорожденных. И правда, что касается обуви, то здесь можно найти целое разнообразие пинеток для младенцев.

Однако для малышей постарше тоже кое-что есть — легкие сандалии с нескользящими подошвами, в которых очень удобно бегать. Особенно когда ты только недавно научился ходить!

Choupette

В ассортименте бренда Choupette, помимо разнообразной одежды для мальчиков и девочек (от пижам до строгих школьных костюмов), есть и качественная удобная обувь — как для города, так и для прогулок на природе.

Среди летних вариантов для малышей можно найти не только сандалии и босоножки, но и изящные открытые туфли для торжественных случаев. Какую бы модель вы ни предпочли, она обязательно будет выполнена из натуральной кожи.

Il Gufo

Родители, для которых детские сандалии и босоножки — не просто пара обуви, но и предмет мастерства и изысканности, точно знакомы с брендом Il Gufo (Иль Гуфо).

Высококачественная натуральная кожа, выдержанный стиль, объемные аппликации, сложные вышивки — все это, конечно, сказывается на цене. Но многие родители считают, что модная обувь (в том числе детская) — это не то, на чем стоит экономить.

Фото: Shutterstock.com, пресс-службы брендов

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