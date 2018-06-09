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Хилари Дафф рассекретила вторую беременность и обнародовала пол ребенка
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Хилари Дафф рассекретила вторую беременность и обнародовала пол ребенка 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя Хилари Дафф поделилась с поклонниками радостной новостью.
Актриса и певица Хилари Дафф готовится стать мамой во второй раз. Несколько минут назад в Instagram звезды появилось фото, на котором она стоит в обнимку с бойфрендом Мэттью Комой и демонстрирует округлившийся живот. Звезда не стала скрывать и пол своего будещего ребенка.
— написала Хилари.
С Мэттью Хилари встречается с декабря прошлого года. Тогда пара воссоединилась после небольшого расставания. Для Мэттью эта девочка станет первой, а у Хилари уже подрастает 6-летний сын Лука от бывшего мужа Майка Комри.
Поздравляем пару с грядущим пополнением!
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Фото:Instagram, Global Look Press
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