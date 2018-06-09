Британские жених и невеста только перед свадьбой узнали, что знакомы почти всю жизнь

Молодая пара из Лондона перед свадьбой случайно узнала, что знакома уже 20 лет. Хайди Савитт и Эд встретились на турецком курорте, когда будущей невесте было всего шесть. Историю британцев рассказало издание The Sun.

Хайди и Эд познакомились заново, когда учились в университете — в 2011 году. Спустя некоторое время они решили пожениться. Незадолго до свадьбы мама Хайди пересматривала альбом с детскими фотографиями дочери и нашла там снимок из Турции 1997 года. На нем ее ребенок стоял рядом со светловолосым мальчиком примерно такого же возраста. Как выяснилось, им оказался ее будущий супруг

«Я была в шоке, когда увидела фото, и закричала: «Мама, ты знаешь, кто это?!»» — вспомнила Хайди.

Девушка позвонила своему жениху, а тот — родителям. В обеих семьях сохранились фотографии, на которых запечатлены маленькие Эд и Хайди. Во время отдыха на курорте дети подружились, но потом попросту забыли друг друга, как часто бывает.

Молодые люди решили снова отправиться в Турцию и отдохнуть в том же месте, где встретились в нежном возрасте.

«Было интересно вернуться туда, где началось чудо», — добавила Хайди.