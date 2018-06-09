«Женщина всей его жизни»: Ксения Алферова рассказала об отношениях своих родителей

44-летняя Ксения Алферова родилась в семье актрисы Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Однако позже ее удочерил Александр Абдулов, когда женился на Ирине. Артистка считает именно Абдулова своим отцом и иногда публикует архивные фото с ним. Больше десяти лет назад его не стало после продолжительной борьбы с раком. А на днях она встретилась со своей мамой и сегодня опубликовала совместное фото с ней.

В кадре Алферова в белой блузке обнимает свою родительницу, облаченную в платье в горошек и кардиган. Актриса призналась, что именно мама ее самый близкий друг. Она также решила пояснить поклонникам, почему они никогда не появлялись на передачах посвященных ее отцу. «Да, потому что мама была единственной его любовью, единственной женщиной всей его жизни, которую он по глупости своей потерял. Он любил ее до конца своих дней! Мама была и остается самым близким папиным другом, его любимой женщиной», — написала Ксения. Она также добавила, что о теплых отношениях ее родителей знаю все, поэтому они и не ходили на телепередачи.

Поклонники согласились со мнением артистки. Также многие в очередной раз восхитились красотой моложавой Ирины Алферовой. Многие считают, что Ксения унаследовала все самое лучшее от своей мамы, поэтому даже в зрелом возрасте выглядит моложе своих лет и может похвастаться стройно и подтянутой фигурой.