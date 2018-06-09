Чем лечить ребенка при поносе

Каждая мама, хотя бы раз сталкивалась с таким неприятным состоянием своего ребенка, как понос (или диарея). Казалось бы, ничего страшного, возможно, ребенок съел что-то несвежее, скоро все пройдет и стул восстановится. Но, к сожалению, ситуация не всегда бывает такой радужной, так как диарея может быть только одним из симптомов развивающихся серьезных инфекционных заболеваний. Затяжной понос может привести к обезвоживанию, авитаминозу и другим серьезным последствиям. Для родителей крайне важно понимать, что разовое изменение стула детей, которое не сопровождается болями в животе или повышением температуры, не представляет какой-либо опасности и не требует лечения. Часто причиной появления поноса у ребенка является переедание, потребление жирных или несвежих продуктов, а также введение в рацион питания новых, незнакомых малышу компонентов. Однако если появились сопутствующие симптомы, понос продолжается более 2 дней или регулярно повторяется — вам срочно необходимо обратиться к врачу!

Причины поноса (диареи) у детей от 1 года и до 3 лет Понос или диарея — это патологическое состояние, при котором стул ребенка имеет жидкую кашеобразную или водянистую консистенцию, может содержать кусочки непереваренной пищи, а также слизь. Количество дефекаций резко возрастает и составляет от 3 до 10 раз в сутки. В большинстве случаев диарею сопровождают вздутие, боли (в виде резких спазмов или резей) и урчание в животе. Причинами такого состояния могут быть:

нарушение перистальтики тонкого или толстого кишечника, вызванное воспалительными процессами;

слишком быстрое прохождение пищей кишечника, которое также является следствием нарушения перистальтики. Вследствие этого в кале могут присутствовать кусочки пищи;

в толстом кишечнике нарушается всасывание воды (одна из основных причин возможного обезвоживания организма во время диареи);

наличие в кале ребенка слизи и появление болей в животе говорит о том, что стенка кишечника выделяет большое количество воспалительного секрета.

Виды поноса у детей и их лечение

Основными «спусковыми механизмами» поноса у детей служат вирусные и бактериальные инфекции. Вирусная инфекция Появление так называемой вирусной диареи провоцируется несколькими видами возбудителей, среди которых наиболее часто встречаются:

ротавирус;

астровирус;

энтеровирусы определенных типов.

Инфицирование ребенка происходит при попадании возбудителя с грязных рук, немытых овощей и фруктов, а также продуктов, которые прошли недостаточную термическую обработку. В среднем скрытый период развития вирусной инфекции составляет около 7 дней, при этом зафиксированы случаи, когда при хорошем иммунитете ребенка такой период увеличивается до 2-3 недель. За это время происходят патологические изменения ворсинок эпителия в тонком кишечнике, поступающие с пищей углеводы перестают усваиваться, что и вызывает появление поноса. Основными симптомами вирусной диареи, вызванной развитием вирусной инфекции, всегда являются повышенная температура тела, рвота, озноб, боли в животе и, конечно, диарея. Можно ли быстро остановить вирусную диарею? И как правильно лечить вирусную инфекцию? Самое главное, о чем необходимо помнить родителям, что понос при вирусной инфекции организма является только следствием инфицирования. Для того чтобы снять все симптомы (в том числе и диарею), необходимо устранить причину, а для этого не обойтись без консультации врача! Антибиотики при вирусной инфекции не дадут никакого положительного эффекта. А любое лекарство, которое вы будете давать своему малышу, должно быть согласовано с детским врачом или инфекционистом. Что можно дать ребенку для облегчения состояния при вирусной диарее? Самое главное — это постоянное потребление большого количества жидкости (в том числе прекрасный эффект дает потребление минеральной воды без газа). Это предотвратит обезвоживание ребенка и снизит вероятность интоксикации (токсины будут быстро «вымываться» из организма). Также используйте адсорбирующие препараты. Улучшить работу пищеварительного тракта можно с помощью таблеток, содержащих необходимые ферменты. Потребуются и препараты для восстановления пострадавшей микрофлоры кишечника. Диета при поносе — это одно из главных условий быстрого выздоровления. Чем можно кормить ребенка в период вирусного поноса? В первые сутки лучше вообще не давать малышу кушать, но увеличить потребление жидкости (конечно, при условии, что малыш может выдержать отсутствие еды). На вторые сутки есть можно легкие мясные бульоны, кисломолочные продукты, кисели, все это можно потреблять небольшими порциями. Сразу исключите из рациона ребенка фрукты, молочные продукты, жареную и жирную пищу. Из народных средств можно применить отвар ромашки, который поможет снять воспаление слизистой кишечника, а также препараты растительного происхождения, в состав которых входит фенхель — это уберет вздутие и уменьшит проявление резких спазматических болей в животе. А рисовый отвар, который обволакивает стенки желудка, поможет наладить пищеварение. Диарея от антибиотиков Если вы заметили, что стул ребенка изменился во время лечения антибиотиками, то, скорее всего, именно они и стали причиной диареи. Подобное проявление говорит о том, что лекарственные препараты убивают полезную микрофлору кишечника вместе с патогенной. В этом случае позаботьтесь о диете (бульоны, кисели, кисломолочные продукты) и не прекращайте прием предписанных препаратов без дополнительной консультации с врачом. Функциональная диарея Если вы заметили, что стул ребенка стал жидким и происходит более 3 раз в сутки, а ребенок жалуется на вздутие живота и небольшие боли, при этом нет ни температуры, ни рвоты, скорее всего, у вашего малыша функциональная диарея. Это может произойти при потреблении несвежих продуктов, особенно молочных или кисломолочных. Кроме того, в силу своей непосредственности и любознательности дети могут попробовать «на зуб», например, растущие рядом растения или плохо убранные медикаменты. Еще одной причиной возникновения функциональной диареи могут быть введенные в рацион новые для ребенка продукты. В этом случае вопрос можно решить приемом адсорбирующих препаратов и препаратов, улучшающих флору кишечника. Диарея, вызванная пищевой непереносимостью или пищевой аллергией Понос у ребенка, особенно при отказе от грудного вскармливания и введения прикорма, может быть вызван пищевой аллергией или пищевой непереносимостью. Самый распространенный продукт, вызывающий подобную реакцию организма — это коровье молоко. Кроме того, достаточно серьезными аллергенами можно считать арахис, рыбу, яйца, куриное мясо и орехи. Кроме диареи, при возникновении пищевой непереносимости или аллергии, может наблюдаться сильная боль в области живота и вздутие, в тяжелых случаях — рвота, крапивница, отеки. Если вы предполагаете, что ваш ребенок страдает пищевой непереносимостью или аллергией, обратитесь к вашему педиатру. Возможно, в сложных случаях, вам потребуется дополнительная консультация аллерголога и гастроэнтеролога.

На заметку родителям

Если у вашего ребенка в момент диареи наблюдается один или несколько перечисленных ниже симптомов — незамедлительно обратитесь к врачу!

Длительная или часто возобновляемая диарея.

В момент диареи ребенок в течение суток отказывается от еды и питья.

В кале ребенка есть вкрапления или прожилки крови.

Частая рвота.

Сильная боль в области живота с повышением температуры тела до 38 градусов.