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Все в сборе: Ким Кардашьян показала трогательное селфи с тремя подросшими детьми
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Все в сборе: Ким Кардашьян показала трогательное селфи с тремя подросшими детьми 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
37-летней звезде реалити Ким Кардашьян нечасто удается собрать всех троих детей вместе для семейного фото.
Однако на новом селфи звезды к ней присоединились и дочь Норт, и сын Сейнт, и даже малышка Шайкаго. Снимок отличается от других фото в Instagram Ким Кардашьян: оно не отполировано фотошопом, все в кадре пойманы в естественных эмоциях, а сама мама Ким не только не накрашена, но изображена с закрытыми глазами и открытым ртом!
подписала домашнее фото Ким. Кадр был сделан после дня рождения мужа Кардашьян и отца ее троих детей — рэпера Канье Уэста. Его портрет с Шайкаго Ким тоже показала в соцсети.
поздравила мужа Ким. А как тебе кажется, на кого из родителей дети Кардашьян и Уэста похожи больше?
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Фото:Instagram
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