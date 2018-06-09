Все в сборе: Ким Кардашьян показала трогательное селфи с тремя подросшими детьми

37-летней звезде реалити Ким Кардашьян нечасто удается собрать всех троих детей вместе для семейного фото.

Однако на новом селфи звезды к ней присоединились и дочь Норт, и сын Сейнт, и даже малышка Шайкаго. Снимок отличается от других фото в Instagram Ким Кардашьян: оно не отполировано фотошопом, все в кадре пойманы в естественных эмоциях, а сама мама Ким не только не накрашена, но изображена с закрытыми глазами и открытым ртом!

подписала домашнее фото Ким. Кадр был сделан после дня рождения мужа Кардашьян и отца ее троих детей — рэпера Канье Уэста. Его портрет с Шайкаго Ким тоже показала в соцсети.

поздравила мужа Ким. А как тебе кажется, на кого из родителей дети Кардашьян и Уэста похожи больше?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram