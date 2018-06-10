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Жена Оскара Кучеры два года скрывала их общего сына
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Жена Оскара Кучеры два года скрывала их общего сына 

Letidor.ru 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
Актер откровенно поведал о непростой жизненной ситуации.
43-летний актер и телеведущий Оскар Кучера — многодетный звездный отец. В настоящий момент он счастлив в третьем браке, с женой Юлией, пара растит троих общих детей. Интересно, что о существовании старшего из них звездный папа два года не имел представления.
Дело в том, что малыш появился на свет в 2005 году, когда Оскар Кучера был женат во второй раз, на Майе Марковой. О том, что у него есть ребенок от другой женщины, актер узнал во время телефонного разговора.
Я говорю: «У меня сын — Саша». Она говорит: «У меня тоже сын — Саша. Твой сын»,
— поведал мужчина в эфире программы «Секрет на миллион».
Мужчина признался, что сначала не поверил возлюбленной, но вскоре сомнения отпали: «Тест ДНК на лице написан», — пояснил звездный отец.
Напомним, официально Оскар Кучера и его супруга Юлия оформили отношения в 2007 году. Помимо сына Александра, пара растит сына Даниила (2007 года рождения) и дочь Алисию (2010).
К слову, совсем недавно Оскар Кучера и его жена отметили 11 лет со дня свадьбы. В честь этого в Instagram актера появились нежные и трогательные строки: «11 лет со дня свадьбы пролетели как 1 день, да и 17 лет со дня знакомства не медленнее. Однако столько всего в нашей жизни произошло за это время! Мир разделился на до тебя и с тобой! И этот мир с тобой я обожаю! Спасибо тебе за все, а главное за то, что я по-прежнему живу влюбленный в тебя, как мальчишка».
Фото: Instagram
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