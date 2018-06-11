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СМИ узнали, что Владимир Епифанцев в третий раз станет отцом
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СМИ узнали, что Владимир Епифанцев в третий раз станет отцом 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Его новая возлюбленная ждет малыша.
46-летний актер Владимир Епифанцев, судя по всему, через некоторое время будет воспитывать не двоих, а троих детей. По данным «Экспресс-газеты» его новая возлюбленная — 24-летняя выпускница Сельскохозяйственной академии Юлия Семенова — беременна. Более того, известен даже пол ребенка. Юлия ждет девочку. А значит, актер впервые понакомиться с тем, как нужно воспитывать дочь.
Напомним, что пока у Владимира Епифанцева растут два сына. Они родились во втором браке актера с актрисой Анастасией Веденской. Старшему Гордею сейчас уже 13 лет, а младшему Орфею — 10 лет. Актер считает сыновей самой большой гордостью в своей жизни, но, к сожалению, видится с ними нечасто.
Известно, что на своей новой возлюбленной Юлии Семеновой звезда фильма «Generation П» женится не спешит. Мужчина говорит, что придуманные общественом условности никак не влияют на отношения в паре. Однако, возможно, после рождения дочки актер изменит свое мнение. Кроме того, не известно, состоялся ли у Епифанцева официальный развод с супругой Анастасией.
Отметим, что сам Владимир Епифанцев новость о беременности своей возлюбленной пока не подтвердил. А потому его поклонникам пока остается ждать официального заявления от актера.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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