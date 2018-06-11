СМИ узнали, что Владимир Епифанцев в третий раз станет отцом

Его новая возлюбленная ждет малыша.

46-летний актер Владимир Епифанцев , судя по всему, через некоторое время будет воспитывать не двоих, а троих детей. По данным « Экспресс-газеты » его новая возлюбленная — 24-летняя выпускница Сельскохозяйственной академии Юлия Семенова — беременна. Более того, известен даже пол ребенка. Юлия ждет девочку. А значит, актер впервые понакомиться с тем, как нужно воспитывать дочь.

Напомним, что пока у Владимира Епифанцева растут два сына. Они родились во втором браке актера с актрисой Анастасией Веденской. Старшему Гордею сейчас уже 13 лет, а младшему Орфею — 10 лет. Актер считает сыновей самой большой гордостью в своей жизни, но, к сожалению, видится с ними нечасто.

Известно, что на своей новой возлюбленной Юлии Семеновой звезда фильма «Generation П» женится не спешит. Мужчина говорит, что придуманные общественом условности никак не влияют на отношения в паре. Однако, возможно, после рождения дочки актер изменит свое мнение. Кроме того, не известно, состоялся ли у Епифанцева официальный развод с супругой Анастасией.

Отметим, что сам Владимир Епифанцев новость о беременности своей возлюбленной пока не подтвердил. А потому его поклонникам пока остается ждать официального заявления от актера.

Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru