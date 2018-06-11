Певица МакSим призналась, что мечтает снова стать мамой 

А также посетовала, что дочки совершенно на нее не похожи.
34-летняя певица МакSим — дважды мама: артистка растит двоих дочерей. В недавнем интервью звезда призналась, что не планирует останавливаться на достигнутом — и мечтает испытать счастье материнства снова.
Продолжая фразу «Мечтаю когда-нибудь услышать от любимого человека…», МакSим добавила:
«Хочу от тебя еще ребенка». Да, планирую детишек!
При этом артистка посетовала, что дочки на нее совершенно не похожи: «Только характером, и то сразу не скажешь. Вообще, складывается впечатление, как будто мама выходила во время родов, и Саша с Машей не в курсе, что нужно было хоть немного от нее взять», с юмором рассказала МакSим «СтарХиту».
Напомним, в 2008 году певица вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. В 2009 году МакSим родила дочь Александру. В 2011 году звезда развелась с отцом своего старшего ребенка.
В 2014 году появилась на свет младшая дочь артистки, девочку назвали Марией. По информации открытых источников, отец девочки — бизнесмен Антон Петров, в 2015 году стало известно, что певица рассталась с экс-возлюбленным.
В настоящий момент артистка старается не афишировать личную жизнь. Интересно, что фотографии со старшей дочкой звезда часто публикует в личном блоге, а вот лицо младшего ребенка публике не показывает.
Фото: Instagram
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