Певица МакSим призналась, что мечтает снова стать мамой

А также посетовала, что дочки совершенно на нее не похожи.

34-летняя певица МакSим — дважды мама: артистка растит двоих дочерей. В недавнем интервью звезда призналась, что не планирует останавливаться на достигнутом — и мечтает испытать счастье материнства снова.

Продолжая фразу «Мечтаю когда-нибудь услышать от любимого человека…», МакSим добавила:

«Хочу от тебя еще ребенка». Да, планирую детишек!

При этом артистка посетовала, что дочки на нее совершенно не похожи: «Только характером, и то сразу не скажешь. Вообще, складывается впечатление, как будто мама выходила во время родов, и Саша с Машей не в курсе, что нужно было хоть немного от нее взять», с юмором рассказала МакSим «СтарХиту»

Напомним, в 2008 году певица вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. В 2009 году МакSим родила дочь Александру. В 2011 году звезда развелась с отцом своего старшего ребенка.

В 2014 году появилась на свет младшая дочь артистки, девочку назвали Марией. По информации открытых источников, отец девочки — бизнесмен Антон Петров , в 2015 году стало известно, что певица рассталась с экс-возлюбленным.

В настоящий момент артистка старается не афишировать личную жизнь. Интересно, что фотографии со старшей дочкой звезда часто публикует в личном блоге, а вот лицо младшего ребенка публике не показывает.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!