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Известной британской певице запретили общаться с детьми
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Известной британской певице запретили общаться с детьми 

Russianshowbiz.info 32 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Музыкант Питер Андре решил оградить совместных детей с Кэти Прайс и оставить их у себя дома, пока певица не задумается о своем поведении. Сейчас пара общается только через адвокатов. Известно, что Питер отказался отдавать Кэти 10-летнюю Принцесс и 12-летнего Джуниора после разрыва отношений, поскольку образ жизни певицы оставляет желать лучшего.
Сообщалось, что дети должны были посетить празднование 40-летия своей матери, но Питер не пустил сына и дочь на это мероприятие. Отец посчитал, что школьникам не место на вечеринке, где спиртное буквально льется рекой. Последней каплей, по мнению журналистов, стал тот момент, когда Кэти доверила присмотр за детьми своему 29-летнему бойфренду. Дочь и сын недавно разместили музыкальное видео в блоге отца, но о матери не было сказано ни слова.
Знакомый пары сообщил: «Отношения Пита и Кэти находятся на самом плохом уровне, чем когда-либо. Он отказывает ей в свиданиях с детьми, потому что певица ведет беспорядочный образ жизни. Девушка постоянно устраивает вечеринки, очень много пьет». Андре дал бывшей жене ясное указание: «Если хочешь снова увидеть детей, приведи себя в порядок». Музыкант не хочет, чтобы дети наблюдали за сменой спутников жизни своей матери. Кэти и Питер встретились в 2004. В браке родились двое детей, но супруги развелись через 4 года.
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