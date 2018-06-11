Пять секретов, которые сделают так, что ваш ребенок полюбит овощи больше шоколада

Пищевые привычки усваиваются очень рано. Дети уже в утробе матери привыкают получать те или иные вещества, это может сформировать их вкусовые предпочтения. Несколько экспертов из нового исследования о подростковых привычках питания раскрывают пять лучших стратегий, чтобы заставить детей есть зелень. Например, они обнаружили, что дети смотрят на своих родителей как на образцы для подражания: когда родители едят более здоровую еду, дети также начинают более здорово питаться. Поэтому родители должны сосредоточиться на своих привычках в еде, а не настаивать на том, что их дети едят продукты, которые хороши для них, говорят они. Остальные советы вы сможете найти ниже, МедикФорум собрал их в одном месте.

Как улучшить модели питания своих детей?

В новом исследовании ученые сравнили то, что дети в возрасте от двух до трех лет ели с тем, что ели матери. Они также посмотрели, что мамы ели во время беременности, чтобы определить, какой момент времени более важен для воздействия на диету ребенка. Хотя то, что мамы ели во время беременности, было связано с потреблением пищи их малыша, отношения были сильнее, чем то, что мама ела, когда дети уже родились. Также оказалось, что привычки в еде отцов сильно влияют на, что едят их дети младшего школьного возраста.

Когда папы начинали питаться лучше, дети активнее ели здоровую пищу. Это было особенно характерно для потребления фруктов, не-мясных источников белка и частоты приема пищи, содержащей овощи. Ключом к развитию здоровых привычек в еде является образ жизни родителей. Таким образом вы показываете, как правильно питаться, без принудительного кормления.

Пища для растущего мозга

Пища и напитки, которые едят дети, обеспечивают их питательными веществами, необходимыми для роста и развития мозга. Лучшие диетические модели связаны с лучшими результатами в школе. Австралийские исследования, в которых приняли участие более чем 4 000 детей в возрасте от 8 до 15 лет, показали, что более частое употребление сахаристых напитков ассоциируется с более низкими показателями теста при чтении, письме, грамматике, пунктуации и счете. Ученые опросили более 100 австралийских родителей и обнаружили, что большинство из них пытались улучшить питание детей. Родители делали это, пытаясь увеличить потребление овощей и фруктов, или путем сокращения продуктов, которые, по их мнению, содержали сахар. Многие родители беспокоились о привычках питания своих детей.

Что могут сделать родители?

1. Увеличьте разнообразие здоровой пищи Усиление разнообразия продуктов и напитков вашего ребенка помогает максимально увеличить потребление питательных веществ. Выбор полезных продуктов увеличивает шанс, что ваш ребенок найдет что-то себе по вкусу.

2. Ввести «новые» овощи и фрукты Ребенок может отказываться от новой еды. Это нормальная реакция на что-то новое или незнакомое. Это расстраивает родителей, но не стоит отчаиваться. 3. Будьте образцом для здоровой еды Как мы уже сказали ранее, дети охотнее повторяют за родителями, чем следуют советам родителей. Если вы будете есть полезную пищу, ваши дети тоже захотят ее попробовать, а это уже начало! 4. Приготовьте еду и ешьте все вместе за одним столом Важно, чтобы взрослые делились едой с детьми и подростками за столом во время приема пищи, когда это было возможно. Это дает родителям возможность поговорить со своими детьми о целом ряде вещей, в том числе о питании. Поэтому так важно есть за одним столом. Местное питание улучшает здоровье детей и подростков. Дети, которые три или более раз в неделю едят с родителями, более склонны находиться в здоровом диапазоне веса и иметь более здоровые диетические и пищевые привычки. В подростковом возрасте наличие взрослых на ужине связано с более высоким потреблением фруктов, овощей и молочных продуктов. 5. Попросите помощь Трудно попросить о помощи, а иногда трудно знать, куда идти, чтобы получить ее. Австралийские данные показывают даже среди семей, в которых ребенок имеет избыточный вес или ожирение и посещал врачей, очень немногие семьи получают консультации или консультируются регулярно у медицинских работников для помощи в управлении весом. Стоит обратиться к специалистам, чтобы узнать, как изменить свои пищевые привычки.

Здоровое питание делает детей более счастливыми

Дети, которые едят здоровую пищу, более счастливы, потому что у них более высокая самооценка и меньше эмоциональных проблем. К такому выводу пришли ученые во время своего исследования. В то время как многие могут попытаться избежать зелень на ужин, исследование показало, что дети, которые едят такие продукты регулярно, также, похоже, лучше общаются с друзьями и не подвергаются издевательствам. Исследователи опросили более 7 600 детей в возрасте от двух до девяти лет, которых спрашивали, как часто они ели 43 вида пищи. Те, кто лучше всего соответствовал европейским правилам здорового питания, имели большую самооценку и хорошее самочувствие, независимо от их веса.

Д-р Луиза Арвидссон, один из авторов исследования из Университета Гетеборга, сказала: «Мы обнаружили, что у маленьких детей в возрасте от двух до девяти лет существует связь между соблюдением здоровых диетических рекомендаций и лучшим психологическим состоянием. Они имеют меньше эмоциональных проблем, у них улучшаются отношения с другими детьми и более высокую самооценку. Это говорит о том, что здоровая диета может улучшить самочувствие у детей».

Дети могут усваивать вредные привычки от своих кумиров

Недавние исследования показали, что дети, которые смотрят видеоролики в социальных медиа, скорее всего едят нездоровую пищу. Те, кто видит, что их любимые звезды онлайн едят нездоровые продукты, тоже едят вредную пищу. Ученые обнаружили, что дети, которые смотрели звезд YouTube, делали менее здоровый выбор продуктов питания. Эксперты говорят, что дети могут с трудом сказать, что такое реклама, и что такое нормальное поведение звезд, потому что интернет-реклама более тонкая, чем ТВ-реклама. Ранее ученые проанализировали перспективность овощей со вкусом шоколада.