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Зачем раньше мальчиков наряжали в платье
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Зачем раньше мальчиков наряжали в платье 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
На многих картинах и снимках прошлых веков дети обоих полов изображались в практически одинаковой одежде. По внешнему виду отличить мальчиков от девочек было довольно сложно. И те, и другие в раннем детском возрасте пухлощекие, миловидные, да еще и одеты в платьица.
Как наряжали мальчиков
Традиция одевать мальчишек в «женскую» одежду существовала почти до начала XX века. Сохранились детские портреты многих известных личностей, на которых последние гордо позировали в платьях.
В чудесное кружевное платьице одет маленький Коленька — будущий император Николай II — на черно-белом фото. Его сфотографировали вместе с мамой, императрицей Марией Федоровной. Также сохранились детские фотографии сына Николая II, Алексея. От девочки ребенок отличается разве что отсутствием кос и бантиков.
Еще более умилительное впечатление производит 4-летний Франклин Рузвельт. Кружевной воротник, юбочка в складку, туфельки с бантами — по такому наряду вряд ли скажешь, что на фото запечатлен будущий президент США.
Роскошными нарядами могли похвастаться и сыновья венценосных особ более ранних эпох. Если в деревнях маленькие мальчики носили длинные рубахи, то для юных аристократов шили богато декорированные платья по последней моде.
Детский период
В платьица сыновей одевали приблизительно до 8 лет (до этого возраста их воспитывали мамы). Своим нарядам дети были совсем не рады. Чем больше ребенок взрослел и начинал осознавать свой пол, тем сильнее ему хотелось наконец-то переодеться в мужские штаны и рубашку.
Когда этот долгожданный момент наставал, в семье устраивали праздник и торжественно вручали мальчику его первые штанишки. Ликованию последнего не было предела, ведь теперь к нему относились почти как к взрослому.
Мальчик не только переодевался в мужской наряд, но и переходил под опеку отца или гувернера. Его начинали обучать грамоте, чтению и другим дисциплинам. Теперь он действительно становился почти взрослым и получал статус ученика.
Почему платье?
До 8 лет разнополых детей одевали одинаково из практических соображений. Во-первых, так проще справлять естественную нужду. В детском возрасте, когда малыш еще плохо управляется с завязками и пуговицами, это имеет решающее значение.
Во-вторых, платье перешить на подросшее чадо проще, чем штаны. Когда в семьях было по 5—10 быстро растущих детей, экономия имела громадное значение. При этом платья для сыновей шили не такие вычурные, как для дочек.
Отличалась не только одежда, но и прически. Девочек расчесывали на прямой пробор и заплетали им волосы в косички. Мальчиков стригли короче, а волосы укладывали на косой пробор. Порой только по этим признакам и можно было отличить малолетних джентльменов от барышень.
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