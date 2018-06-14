Транспортные полицейские Челябинска рассказали детям о безопасном Интернете

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в рамках Всероссийской акции «Безопасный Интернет детям» провели для ребят, посещающих во время летних каникул городской лагерь при школе-интернате № 15 ОАО «РЖД» , урок по кибербезопасности.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Оксана Вырышева рассказала присутствующим о том, что Интернет — это уникальная возможность для современных людей общаться с родными и близкими, даже если они далеко, получать много полезной и важной информации, так необходимой для учебного процесса, а также посещать развлекательные порталы и найти новых друзей.

Также Оксана Викторовна отметила, что помимо полезной информации виртуальный мир таит в себе и различные опасности, которые нужно уметь распознавать, чтобы не попасться в ловушку к кибермошенникам. А для того, чтобы Интернет был безопасным, необходимо запомнить три основных правила: во-первых, создавать сложные пароли; во-вторых, не пренебрегать установкой антивирусных программ и, в-третьих, заботиться о сохранности своих персональных данных.

После теоретической части урока ребятам была предложена занимательная викторина, позволяющая проверить свои знания. Участники разделились на две команды и по очереди перечисляли возможные ловушки в Интернете, которые могут навредить как компьютеру, так и пользователю, а также способы обезопасить себя на просторах «Всемирной паутины». Победителям были вручены яркие памятки и сувениры.

Оксана Вырышева поблагодарила подростков за участие и пожелала всем больше проводить времени на свежем воздухе, чтобы набраться сил перед новым учебным годом.