В Кузбассе сотрудники полиции в рамках акции «Безопасный Интернет — детям» провели занятие для воспитанников детского дома

У российских школьников в разгаре летние каникулы, и у них появилось много свободного времени, которое они проводят в том числе в глобальной сети. Чтобы их нахождение в Интернете было безопасным, сотрудники кузбасской полиции проводят для ребят занятия по кибербезопасности.

На этот раз такой урок прошел в детском доме №2 города Кемерово. В качестве преподавателей выступили сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области — старший инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей Владимир Сергеев и юрисконсульт правового отдела Елена Третьякова

Мероприятие прошло в форме беседы. На простых и понятных примерах сотрудники органов внутренних дел обсудили с ребятами те опасности, с которыми дети могут столкнуться в глобальной сети Интернет. Мошенники, группы с сомнительным и опасным контентом, предложения противоправной деятельности, спам, вирусные рассылки и другое — это то, что сами подростки назвали стражам порядка во время урока. Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали им об основных методах, применяемых преступниками в Сети и ключевых правилах, которые нужно соблюдать для безопасного пользования различными интернет-сервисами и онлайн-услугами. Особо они подчеркнули, что Интернет помнит все, поэтому посоветовали ребятам не только соблюдать правила безопасности в глобальной сети, но и самим не выкладывать ничего, что может повлиять на их репутацию в дальнейшем.

После обсуждения основных вопросов интернет-безопасности подростки успешно прошли тест на киберграмотность и показали, что советы полицейских они усвоили на отлично. В завершение мероприятия стражи порядка вручили ребятам сертификаты, подтверждающие, что участники урока усвоили курс «Безопасный интернет — детям».