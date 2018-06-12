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В каком возрасте стоит становиться матерью: мнение ученых
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В каком возрасте стоит становиться матерью: мнение ученых 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
«Старородящая мать», — кривят губы, если первого ребенка женщина рожает в 35. «Слишком рано себя привязала к дому, надо было пожить для себя», — говорят про 20-летних мам. Когда оптимальнее всего заводить первенца?
По данным Евростата, возраст «молодой мамы» за последние 20 лет увеличился. Только половина женщин в ЕС стало мамами в первый раз до 29 лет. 40,6 процентов женщин предпочитают заводить детей до 39 лет. Средний возраст молодой мамы — 28 лет. Медицина продлила длительность и качество жизни человека, но насколько ей можно доверить репродуктивную функцию?
С точки зрения науки
Акушеры-гинекологи и ученые постоянно повторяют: чем моложе женщина, тем выше вероятность, что она родит здорового ребенка и ее организм не сильно пострадает. Беременность — время, когда организм девушки подвергается сильной нагрузке. Поэтому чем моложе девушка, тем быстрее она восстановится после родов.
Исследователи университета им. Эразма Роттердамского 30 лет анализировали данные о беременностях и родах более 58 тысяч женщин. Результатом исследования стал так называемый «калькулятор фертильности» — таблицу, когда женщине лучше всего заводить первого ребенка, если она хочет стать мамой дважды или трижды. Дик Хаббема, один из исследователей, рассказал, что его коллеги говорили о неверности исследования в силу его протяженности во времени. Но идея была в том, чтобы составить не только «калькулятор фертильности», но и собрать информацию о поколениях с другими ценностями, знаниями о контрацептивах. По расчетам исследователей, чем больше хочет детей хочет завести женщина, тем раньше она должна стать мамой. Если она мечтает о семье, где три ребенка — то в 23 года. Если два — то до 27 лет.
Впрочем, в ситуациях, если хочется только одного ребенка, можно родить его и в куда более позднем возрасте. Ну а если детей не хочется вовсе… что ж, пожалуйста.
Что говорят историки
По данным переписи населения 1897 года, больше половины невест в России были не старше 20 лет. Для девушки часто этот возраст приходился на 13-16 лет. Незамужняя девушка в 19 лет уже считалась «застаревшей», 20-летних невест и вовсе браковали как «засидевшихся в девках», а 25-летних и вовсе называли «вековушками». По этим данным можно понять, что раньше девушки становились мамами почти сразу, как «были к этому готовы физически» — то есть с 13 лет.
Женщина в XIX веке, выходя замуж в 16-20 лет, становилась мамой каждые 2 года, пока была способна это делать. Она могла родить 15 детей, из которых не всегда все 15 выживали.
Тем не менее, надо учитывать и тот факт, что раньше девушкам было крайне сложно прожить без мужа и что средств контрацепции попросту не существовало — а потому неудивительно, что матерями становились очень рано. Сейчас же ситуация сильно поменялась, и женщина вполне в состоянии обеспечить себя и принять все важные решения, в том числе о том, заводить ей детей или нет и в каком возрасте, самостоятельно. К тому же сейчас психиатрами признается важность уделения внимания правильному воспитанию ребенка — а для этого необходимо, чтобы родители твердо стояли на ногах и были уверены в том, что могут взять на себя такую ответственность.
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