Ещё
Гобозов из «Дома-2» объяснил бегство от жены с ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гобозов из «Дома-2» объяснил бегство от жены с ребенком 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Александр Гобозов покинет шоу «Дом-2» в том случае, если на проект вернется его бывшая жена Алиана Устиненко. Он подчеркнул, что пойдет на такой шаг ради сына.
Во время своего прошлого участия в «Доме-2» Александр Гобозов смог найти свою любовь. Пара расписалась и успела родить ребенка до того, как их отношения дали трещину. После этого мужчина вернулся на телестройку.
Однако отношения на «Доме-2» у Александра Гобозова складываются не лучшим образом. Не так давно его бросила новая избранница Ольга Жарикова. Причем сделала она это после того, как узнала. что мужчина якобы предлагал бывшей супруге дать их браку еще один шанс и что она, возможно, вернется на программу.
Выяснилось, что Александр Гобозов не в восторге от этой идеи. «Запретить Алиане приходить на проект я не могу, но отношений с ней у меня не будет. Мы можем быть друзьями, воспитывать Роберта и все», — цитирует его портал Dom2.Life.
При этом он подчеркнул, что покинет шоу, если бывшая жена все же решится вернуться. «Я не хотел бы, чтобы сын находился под камерами. Если Алиана придет как участница, я тогда уйду с проекта и отправлюсь с Робертом домой», — объяснил он свое решение.
Он отметил, что в идеальной ситуации ребенок должен находиться в семье с двумя родителями. Однако в их с бывшей женой случае следует стремиться хотя бы к тому, чтобы хоть кто-то — или папа, или мама — были с сыном постоянно.
Напомним. Александр Гобозов и Алиана Устиненко сыграли свадьбу в то время, пока были участниками «Дома-2». На шоу у них появился и ребенок. Даже мама Александра Гобозова Ольга Васильевна принимала участие в съемках. Однако прочного фундамента семейной жизни на такой основе построить не получилось.
Дни.ру: последние новости
Шепелев оторопел от семейных дрязг известного певца Буланова получила удар в спину от родного сына Актер Владимир Епифанцев ждет третьего ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот11
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой2
Почему анальный секс — это не страшно69
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Наболело: «Моя подруга ворует мои вещи»5
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение