Гобозов из «Дома-2» объяснил бегство от жены с ребенком

Александр Гобозов покинет шоу «Дом-2» в том случае, если на проект вернется его бывшая жена Алиана Устиненко. Он подчеркнул, что пойдет на такой шаг ради сына.

Во время своего прошлого участия в «Доме-2» Александр Гобозов смог найти свою любовь. Пара расписалась и успела родить ребенка до того, как их отношения дали трещину. После этого мужчина вернулся на телестройку.

Однако отношения на «Доме-2» у Александра Гобозова складываются не лучшим образом. Не так давно его бросила новая избранница Ольга Жарикова. Причем сделала она это после того, как узнала. что мужчина якобы предлагал бывшей супруге дать их браку еще один шанс и что она, возможно, вернется на программу.

Выяснилось, что Александр Гобозов не в восторге от этой идеи. «Запретить Алиане приходить на проект я не могу, но отношений с ней у меня не будет. Мы можем быть друзьями, воспитывать Роберта и все», — цитирует его портал Dom2.Life.

При этом он подчеркнул, что покинет шоу, если бывшая жена все же решится вернуться. «Я не хотел бы, чтобы сын находился под камерами. Если Алиана придет как участница, я тогда уйду с проекта и отправлюсь с Робертом домой», — объяснил он свое решение.

Он отметил, что в идеальной ситуации ребенок должен находиться в семье с двумя родителями. Однако в их с бывшей женой случае следует стремиться хотя бы к тому, чтобы хоть кто-то — или папа, или мама — были с сыном постоянно.

Напомним. Александр Гобозов и Алиана Устиненко сыграли свадьбу в то время, пока были участниками «Дома-2». На шоу у них появился и ребенок. Даже мама Александра Гобозова Ольга Васильевна принимала участие в съемках. Однако прочного фундамента семейной жизни на такой основе построить не получилось.