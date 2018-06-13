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Оксана Акиньшина переехала с детьми в Швейцарию
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Оксана Акиньшина переехала с детьми в Швейцарию 

Letidor.ru 44 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Актриса объяснила, почему решила сменить место жительства.
Известная актриса и многодетная мама Оксана Акиньшина балует публику откровениями и фактами из личной жизни довольно редко, однако недавно звезда рассказала о том, что переехала с мужем Арчилом Геловани и двумя детьми в Швейцарию, и объяснила, почему решилась на такой шаг.
Оказалось, маленького сына звезд приняли в швейцарскую школу, куда мечтают попасть многие одаренные дети — и где сложно оказаться даже за большие деньги.
Так случилось, что старшего сына мужа пригласили туда после того, как он выиграл олимпиаду по математике. Но к сожалению, его не отпустила мама. В этой школе заинтересовались генами нашей семьи. Арчил говорит: «Вы еще младшего нашего не видели». И они в качестве эксперимента предложили привезти Константина на семестр, что вообще не в их практике — туда попасть в принципе невозможно, даже за очень большие деньги. Вот мы собрались и приехали,
— сообщила Оксана Акиньшина журналу «ОК!».
Напомним, Оксана Акиньшина — трижды мама. В первом браке актрисы в 2009 году появился на свет сын Филипп. В отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани в 2013 году родился второй ребенок Акиньшиной, сын Константин. В октябре 2016 года стало известно, что пара ожидает еще одного малыша, а в конце января 2017-го Оксана родила дочь.
Фото: Instagram
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