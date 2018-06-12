Ребенок икает после кормления: что делать?

Довольно часто на приме у педиатра звучит вопрос о том, почему новорожденный икает. Особенно ярко в младенческом возрасте икота может проявляться после кормления. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться с причинами и механизмами возникновения икоты.

Что такое икота

Механизм возникновения такого неприятного для человека явления, как икота, достаточно прост. Икота — это резкие и быстрые сокращения диафрагмы (большой мышцы, располагающейся под легкими), которые провоцируют выталкивание воздуха из легких. Проходя через гортань, воздух из легких захлопывает надгортанник со специфическим для икоты звуком.

Икота у новорожденного

Почему икает новорожденный ребенок? И как быстро убрать икоту? Диафрагма младенца в отличие от диафрагмы взрослого человека очень чувствительна и подвижна. После каждого кормления воздух, попавший в желудок малыша, оказывает давление на диафрагму, чем вызывает ее сокращения. Малыш начинает интенсивно икать. К счастью, такой вид икоты не опасен для грудничка и достаточно быстро проходит самостоятельно. Чтобы уменьшить вероятность появления икоты при кормлении грудным молоком, соблюдайте несколько простых правил:

после еды подержите какое-то время ребенка в вертикальном положении, это даст возможность воздуху безболезненно выйти и предупредит икоту;

чтобы исключить попадание большого количества воздуха в момент кормления, поза ребенка не должна быть строго горизонтальной. Для удобства используйте подушку для кормления.

Если вы кормите малыша смесью, обратите внимание на отверстие в соске. Зачастую именно из-за большого отверстия ребенок во время кормления хватает много воздуха. Как результат — малыш икает. Еще одной причиной икоты является переедание малыша. Неопытные мамы бывают очень настойчивы в своем желании накормить ребенка. Результатом может быть переедание и, как следствие, растяжение стенок желудка, серьезное давление на диафрагму и икота. Если такое происходит достаточно часто, постарайтесь уменьшить количество молока в одно кормление. Скопление газов в кишечнике малыша также может спровоцировать возникновение икоты. Микрофлора кишечника у новорожденного находится в зачаточном состоянии и придет в норму только по истечении достаточно длительного времени (медики говорят, что кишечные колики, вызванные несовершенством флоры, проходят к 3 месячному возрасту). Чтобы уменьшить проявление колик, провоцирующих икоту у ребенка, можно применять препараты растительного происхождения. Перед применением обязательно проконсультируйтесь со своим педиатром. Принимая во внимание нестабильность нервной системы малыша, можно смело утверждать, что икота может быть вызвана, в том числе, и переизбытком эмоций. Это может быть смена привычной обстановки или просто резкий звук. Все это может привести к спазму диафрагмы с последующими резкими ее сокращениями. Переохлаждение малыша также вызывает возбуждение его нервной системы, которая приводит к спазмам диафрагмы и икоте. Чтобы помочь малышу в такой ситуации, просто возьмите его на руки и прижмите животиком к себе. Это поможет ему согреться и успокоиться, икота быстро пройдет. Однако помните, если приступы икоты бывают достаточно продолжительными (например, в случае когда икота не прекращается в течение всего дня), обязательно обратитесь к врачу. Не медлите с этим, так как порой икота бывает признаком серьезного заболевания, выявить которое может только квалифицированный специалист.