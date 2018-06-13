Анджелина Джоли может лишиться опеки над детьми из-за конфликта с Брэдом Питтом

Неожиданной информацией поделились инсайдеры TMZ: оказывается, Анджелина Джоли опасно близка к тому, чтобы лишиться физической опеки над детьми — если она в ближайшем будущем не пойдет на компромисс с Брэдом Питтом и не разрешит ему чаще видеться с детьми.

Инсайдеры утверждают, что судья, который ведет дело о разводе звездной пары, считает, что шестерым детям Анджелины и Брэда «вредно», что Джоли продолжает «вставлять палки в колеса» Питту, который хочет видеться с детьми не на таких суровых условиях, как сейчас. Судья даже внес новое правило: теперь Брэд может звонить детям по мобильному телефону и обмениваться с ними сообщениями как угодно и когда угодно, без надзора со стороны Джоли.

Также по решению суда на летние месяцы установлены новые правила визитов Брэда к детям. Так, Питт на 10 дней в середине июня увидит детей в Лондоне (там Анджелина сейчас снимается в «Малефисенте 2»), причем общаться одновременно он сможет только с 1-2 детьми в течение 4 часов в день и в присутствии детского психолога. А вот в конце июля дети отправятся обратно за океан к Брэду и будут жить с ним в Лос-Анджелесе в течение недели — причем в этот период Анджелине будет разрешено звонить им только 1 раз в день.

Единственное исключение — 16-летний Мэддокс, на которого все эти правила не распространяются: сын звездной пары сам должен решить, сколько времени он хочет проводить с отцом.

попкорнnews