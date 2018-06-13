Суд принял решение по опеке над детьми Джоли и Питта

Суд постановил, как супругам нужно действовать со своими детьми.

Осенью 2016 года стало известно, что Анджелина и Брэд приняли решение расстаться после 11 лет отношений. Но развод звездной пары длится до сих пор: супруги не могут определиться с вопросом опеки над своими шестью детьми. У Джоли и Питта подрастают трое биологических детей — Шайло, Нокс и Вивьен, а также трое приемных — Мэддокс, Пакс и Захара. После объявления о расставании Анджелина требовала единоличной опеки над всеми наследниками, но Брэд также хотел участвовать в воспитании. И во сейчас стало известно, что судья постановил, что Джоли должна регулярно давать возможность Питту видеться с детьми, пока она проводит время на съемках. Кроме этого Анджелина обязана дать все телефонные номера детей, чтобы Брэд мог им звонить.

Сами супруги никак не комментируют решение судьи. Впрочем, они в самом начале еще дали понять, что не будут обсуждать с миром подробности своего развода.

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Фото:Global Look Press