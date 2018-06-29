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28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 43 минуты назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Глафира Тарханова поделилась необычным селфи: «Постарела, подурнела, стала похожа на чего не сделаешь для кино». Надежда Михалкова показала фото с отдыха: «Пока дети ловят крабов на „рыбалке“ единственное что можно успеть сделать — это селфи. Ведь „рыбалка“ так быстро заканчивается… ну и хотела бы передать привет @anikiti4na и сказать ей, что все хорошо, тетушка — отрабатывает по полной». Игорь Николаев показал фото с дочкой: «Сегодня, 28 июня: Солнце, море и мы».
Алика Смехова и Ольга Кабо с детьми встретились в Музеоне. Екатерина Вилкова поделилась веселым снимком своих малышей: «Ихтиандры!». «Особенный» сын Анны Нетребко похвастался новым цветом волос.
Татьяна Навка показала, как занимается с младшей дочерью: «Развиваемся. А как вы считаете, во сколько лет ребёнок должен начинать читать?»
Вера Брежнева выглядит как старшая сестра своей дочери. Юлия Савичева поделилась секретом красивой фигуры:
Виктория Боня и Любовь Толкалина смотрели футбол: первая снова похвасталась пышным бюстом, вторая — прикрылась флагом команды.
Ольга Орлова разразилась гневным постом:
Певица МакSим успокоила фанатов:
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 14 источников 
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